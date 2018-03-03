Власти Дагестана рекомендуют владельцам рынков и банкетных залов работать законно

МАХАЧКАЛА, 3 марта. /ТАСС/. Руководство Дагестана призвало представителей рынков и банкетных залов выйти из тени и работать законно. Об этом было заявлено в пятницу на совещании по вопросам соблюдения законодательства, его провел врио главы республики Владимир Васильев.

"Мы сейчас ставим вопрос увеличения сбора налогов..., мы должны дойти до среднероссийского уровня платы налогов. Я к вам обращаюсь как к партнерам. Пока. Когда не понимают, ... начинаются репрессивные меры", - сказал предпринимателям Васильев.

"В 2017 году в бюджет [республики] от деятельности банкетных залов поступило налогов и страховых взносов 25,7 млн рублей, то есть в среднем на один банкетный зал поступление налоговых платежей за год составило 124,3 тыс. рублей. Без комментариев", - отметил глава региона.

О контрольной проверке

Он также сообщил о проведенной МВД по республике выборочной проверке деятельности банкетных залов. По словам Васильева, установлено, что количество проводимых в залах мероприятий в среднем составляет от 8 до 12 дней в месяц, хотя предпринимателями для расчетов налогооблагаемой базы указывается от 2 до 8 дней. "Соответственно, представляемая для расчетов арендная плата занижена в 1,5-2 раза", - сообщил врио главы Дагестана.

"Все, пришло время. С вас никто вымогать не будет. Мы вот здесь договорились: у нас присутствуют представители фискальных, контрольных, надзорных органов. Это - общая задача, задача, поставленная президентом; мы рассчитываем на сотрудничество", - сказал он.

Срок для исправления - полтора месяца

Курирующий сбор налогов первый вице-премьер Рамазан Алиев сообщил, что в республике 48 действующих рынков, где есть 17 тыс. 270 рабочих мест, но занято, по данным руководителей рынков, всего 12 тыс. 227. По его словам, Дагестан от деятельности рынков и банкетных залов в год не получает более 400 млн рублей.

"Наведите порядок. Месяц, полтора месяца - максимум того, что мы можем вам дать. Через полтора месяца мы должны навести вокруг этих рынков порядок", - обратился к бизнесменам первый зампредседателя правительства. Он добавил, что в первую очередь будут спрашивать с глав муниципальных образований, на которых "ответственность ложится в большей части".

Порядок, как отметил Алиев, должен быть наведен и в деятельности банкетных залов республики, где парадоксальная ситуация: банкетные залы, находящиеся в разных городах, показывают доходы и выплачивают налоги с разницей в десятки раз.

Налоговые кабинеты на рынках

Руководитель управления ФНС по Дагестану Умахан Джабраилов сообщил о планах создать налоговые кабинеты на рынках республики.

"Налоговая инспекция готова на каждом рынке открыть налоговые кабинеты, чтобы предпринимателям было удобно встать на учет, - сказал он. - Мы готовы ежедневно принимать у них документы, помогать им оформлять трудовые договоры, зарегистрировать у себя, чтобы люди не стояли в очередях. А также оказывать другую консультационную помощь".

Выйти из ситуации достойно

"У вас сейчас есть возможность выйти из этой ситуации достойно перед своими детьми и близкими. И перед налоговой, по большому счету. И это относится, кстати говоря, ко всем контролирующим органам - фискальным, надзорным - ко всем. Нам всем нужно выйти из этой ситуации достойно, - вновь обратился к предпринимателям врио главы Дагестана.

"Мне очень важно, чтобы вы нас услышали. (…) Те люди, которые станут активно и деятельно исправлять ситуацию, мы найдем решение, чтобы этим людям никаких больше не предъявлялось претензий. (…) Делайте добро, а я, как руководитель, обещаю, вы будете защищены от зла. Тогда у нас появится потенциал, и мы многие вопросы просто закроем", - подчеркнул Васильев.

Ранее власти Дагестана призвали выйти из тени и работать законно представителей бизнеса, занятых в сфере реализации горюче-смазочных материалов. По словам Васильева, в Дагестане в данной сфере "давно уже замечено, что все сильно как-то отличается от общероссийской практики".