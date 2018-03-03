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Премьер-министр РФ поздравил болгарского коллегу со 140-летием освобождения страны

Общество
3 марта, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Дмитрий Медведев отметил, что активная совместная работа по правительственной линии создаст условия для продвижения новых проектов

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МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Болгарии Бойко Борисова с национальным праздником - 140-летием освобождения от османского ига, сообщила в субботу пресс-служба кабмина РФ.

"Мы по праву гордимся подвигом русских воинов и болгарских ополченцев, сражавшихся за свободу и независимость Болгарии. Бои на Шипке и под Плевной стали частью нашей общей истории, которую мы должны бережно хранить", - говорится в поздравительной телеграмме.

Глава российского правительства выразил убеждение, что "активная совместная работа по правительственной линии будет способствовать укреплению российско-болгарского взаимодействия, создаст условия для продвижения новых перспективных проектов в различных областях".

Болгария в субботу отмечает национальный праздник - День восстановления болгарской государственности и 140-летие освобождения от османского ига по итогам Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Его кульминацией станут торжества на Шипке, в которых вместе с президентом Болгарии Руменом Радевым и спикером парламента Цветой Караянчевой примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Патриарх Болгарский Неофит.

3 марта 1878 года в городке Сан-Стефано в окрестностях Стамбула был подписан мирный договор, который зафиксировал победу русской армии и принес свободу Болгарии, которая до этого 500 лет находилась под османским владычеством.

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Персоны
Радев, Румен Борисов, Бойко Кирилл (патриарх) Медведев, Дмитрий Анатольевич
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