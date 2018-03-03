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Патриархи Московский и Болгарский совершили молебен на Шипке

Общество
3 марта, 12:47 дата обновления: 3 марта, 15:56 UTC+3 ШИПКА /Болгария/ 3, марта. /ТАСС

Богослужение посетили президент Болгарии Румен Радев и председатель парламента страны Цвета Караянчева

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© Игорь Ленкин/ТАСС

ШИПКА /Болгария/, 3 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский Неофит открыли в субботу главные торжества в честь национального праздника Болгарии - 140-летия освобождения от османского ига - совместным богослужением в храме Рождества Христова на Шипке. Он был построен как памятник на месте, где в августе - декабре 1877 года проходила героическая оборона Шипкинского перевала.

"140 лет отделяет нас от шипкинской эпопеи, но образы воинов-освободителей не меркнут в народной памяти. Каждое последующее поколение православных христиан с живым вниманием и неподдельным интересом вновь открывают для себя историю освободительной войны. Причина тому - уникальный жертвенный характер этой войны за свободу угнетенных братьев", - сказал патриарх Кирилл. "Тысячи солдат и офицеров русской армии отдали свои жизни за спасение людей, связанных с ними общей православной верой", - напомнил он. Патриарх совершил заупокойную литию у подножия монумента под хоровое пение Московского Синодального хора.

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"Этот храм, воздвигнутый у подножия исторической вершины Шипки, и в основании которого лежат останки тысяч русских и болгарских воинов, отдавших свои жизни за нашу свободу, будут вечно напоминать будущим поколениям об удивительном подвиге братской России", - сказал патриарх Болгарский Неофит.

Патриархи совершили благодарственный молебен. На богослужении присутствовали президент Болгарии Румен Радев и председатель парламента страны Цвета Караянчева. Патриарх Кирилл также осмотрел расположенные в храме мемориальные плиты с названиями воинских частей, участвовавших в боях за Шипку, и именами офицеров, павших при обороне перевала. Останки героев покоятся в 17 саркофагах в крипте храма. Предстоятель Русской православной церкви возложил венки к монументу.

Храм Рождества был построен по инициативе матери генерала Михаила Скобелева для молитвенного поминовения русских воинов-освободителей в 1885-1902 годах на благотворительные пожертвования, собранные в России и Болгарии. Колокола храма были отлиты в России из 30 тонн стреляных гильз, а самый большой, 11-тонный, был личным даром императора Николая II.

Память русской и болгарской боевой славы

"Мы собрались на вершине, чтобы поклониться героям болгарской свободы и почтить наше общее прошлое. Под снегом и в земле здесь лежит много костей. Спустя 140 лет трудно сказать, какие из них болгарские, а какие русские, но именно из этих костей, из русской и болгарской боевой славы, был построен каркас нашей болгарской свободы", - сказал президент Болгарии.

"Шипка - это капитал исторического достоинства, который несколько тысяч доблестных воинов завещали всем нам, потомкам", - подчеркнул Румен Радев.

Глава государства выразил особую благодарность предстоятелям русской и болгарской церквей "за служение, за мудрые слова, за признательность и благодарность, за христианский дух, который готов к самопожертвованию во имя свободы, который и помнит, и прощает".

Многие болгары в честь праздника предприняли в субботу паломничество: пешком поднимались на гору Шипка с флагами, цветами и венками, этот путь занимает несколько часов.

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Персоны
Радев, Румен Кирилл (патриарх)
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