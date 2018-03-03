Девятилетняя пакистанка стала самой молодой альпинисткой, покорившей пятитысячник

ИСЛАМАБАД, 3 марта. /Корр. ТАСС Алексей Голубкин/. Девятилетняя пакистанка Селена Хаваджа стала самой молодой альпинисткой, покорившей горный пик Куз Сар в долине Шимшал, высота которого достигает 5765 метров над уровнем моря. Об этом в субботу сообщил телеканал Geo TV.

Селена Хаваджа совершила восхождение на высокую гору на севере Пакистана в компании своего отца Юсафа Хаваджа и еще нескольких альпинистов. Весь поход занял более 10 дней, семь из которых спортсмены занимались восхождением.

"На высоте 5000 метров я почувствовала небольшую слабость, но моя подготовка и поддержка отца помогли быстро преодолеть симптомы высокогорной болезни", - рассказала Селена.

Юная спортсменка, получившая от пакистанского сообщества альпинистов прозвище Горная принцесса, уже вынашивает планы на ближайшее будущее. По ее словам, она намерена до конца года совершить еще как минимум три восхождения, в том числе на Броуд-Пик - горную вершину в Каракоруме высотой 8051 метр, которая входит в список 12 самых высоких гор мира. "Я собираюсь взойти на этот пик до конца года", - поделилась Селена.

Кроме того, она надеется стать самой молодой альпинисткой, взошедшей на высочайшую гору планеты - Эверест. "В 2019 году, когда мне исполнится 10 лет, я хочу стать самой молодой покорительницей Эвереста", - сказала она. Тем самым Горная принцесса надеется побить предыдущий рекорд, который установила индианка Малават Пурна, поднявшаяся на Эверест в возрасте 13 лет и 11 месяцев.

Вместе с тем многие опытные альпинисты высказывают опасения за здоровье девочки. Отец Селены, тренер по фитнесу, в свою очередь отмечает, что считает подобного рода восхождения безопасными для дочери. "В свои девять лет она находится в лучшей физической форме, чем многие двадцатилетние дети", - заявил Юсаф Хаваджа.