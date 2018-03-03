Болгария отметила 140-летие освобождения страны от османского владычества

СОФИЯ, 3 марта. /ТАСС/. Болгария торжественно отметила в субботу 140-летие освобождения страны от османского ига в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Кульминацией праздника стали торжественный воинский ритуал и фейерверк, которые состоялись в центре Софии на площади Народного собрания у памятника царю-освободителю Александру II. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, участниками церемонии стали президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Бойко Борисов, спикер парламента Цвета Караянчева, Патриарх Болгарский Неофит и церковная делегация Русской православной церкви во главе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, лидеры политических партий и общественных объединений, главы дипломатических миссий и сотни горожан.

"140 лет назад был подписан Сан-Стефанский мирный договор и сбылась мечта наших возрожденцев о том, чтобы все болгары могли жить в одном свободном государстве. Но это соглашение жило лишь несколько месяцев. Его похоронил Берлинский конгресс. А романтические устремления Европы XIX века погибли в драматичном ХХ веке", - напомнил президент Болгарии Румен Радев.

"Однако память о весне 1878 года всегда будет вдохновлять Болгарию, как и память о дерзких людях, которые ценой своей жизни вернули болгарский вопрос в сферу интересов Европы", - продолжил он.

Глава государства напомнил о манифесте царя-освободителя Александра II, который объявил войну Османской империи "во имя справедливости и чувства собственного достоинства".

"Достоевский писал, что народ России сам во главе с царем поднялся на эту войну. <...> И эти глубокие чувства не подвластны корыстным политическим интерпретациям. В этой войне погибло много воинов разных национальностей, для всех них Болгария стала последним домом, и мы чтим их как своих героев. 140 лет спустя мы должны помнить свою историю", - сказал Радев.

"Наша болгарская историческая энергия не ностальгия по былому величию, а осознание стоимости свободы как нашего долга перед мучениками, которые заплатили за идеал чистой и святой республики", - заключил президент.

Праздник на Шипке

Память героев почтили в субботу и на вершине Шипка, где у подножия памятника Свободы прошло торжественное мероприятие, посвященное 140-летию освобождения Болгарии.

Поклониться освободителям на вершину поднялся президент Радев, Патриарх Неофит и Патриарх Кирилл, официальные гости и десятки тысяч болгар, большая часть из которых пешком совершили многокилометровый путь.

"140 лет отделяет нас от шипкинской эпопеи, но образы воинов-освободителей не меркнут в народной памяти. Каждое последующее поколение православных христиан с живым вниманием и неподдельным интересом вновь открывают для себя историю освободительной войны. Причина тому - уникальный жертвенный характер этой войны за свободу угнетенных братьев", - сказал патриарх Кирилл перед участниками праздника. "Тысячи солдат и офицеров русской армии отдали свои жизни за спасение людей, связанных с ними общей православной верой", - напомнил он.

Патриарх совершил заупокойную литию у подножия монумента под хоровое пение Московского Синодального хора. А к памятнику Свободы легли венки и цветы.

История победы

Россия решила встать на защиту Болгарии и начать войну с турками после того, как ими было жестоко подавлено Апрельское восстание 1876 года, а Константинопольская конференция великих держав, которая предложила проект мирного решения Восточного вопроса (проходила с 23 декабря 1876 года по 20 января 1877 года), завершилась безрезультатно.

В апреле 1877 года Россия объявила войну Турции. Русским войскам удалось успешно форсировать Дунай, захватить Шипкинский перевал и после пятимесячной осады принудить к капитуляции армию Осман-паши в Плевне. Затем последовал разгром турецких войск, прикрывавших Константинополь (Стамбул). Потери российской армии в этой военной кампании, по разным данным, составили от 20 до 35 тыс. человек.

Сан-Стефанский договор подписал русский посол в Константинополе граф Николай Игнатьев и его коллега-дипломат Александр Нелидов с одной стороны и министр иностранных дел Турции Савфет-паша, а также посол в Германии Саадулла-бей - с другой. Этот документ максимально учитывал интересы Болгарии. Страна становилась самым большим государством на Балканах, ее общая площадь составила более 170 тыс. квадратных километров.

Основным недостатком этого договора стал тот факт, что он подлежал одобрению со стороны Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии и Италии. Представители же этих держав посчитали, что Болгария получила больше, чем заслужила, и границы страны были урезаны.

Тем не менее было сделано главное - Болгария, страна с населением 4,8 млн человек, получила статус независимого государства, а дата 3 марта стала Днем освобождения Болгарии от османского ига. Торжества, посвященные этому празднику, прошли в субботу во всех болгарских городах.