Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриарх Кирилл отметил "великую силу православия", отличающую болгарский народ

Общество
3 марта, 22:50 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 3, марта. /ТАСС

Предстоятель РПЦ посетил эту страну в связи с празднованием 140-летия освобождения от османского ига

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОФИЯ, 3 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси отметил особую духовную атмосферу, которая отличала национальные торжества в Болгарии в честь 140-летия освобождения страны от османского ига, и "силу православия" в народе. Об этом он сказал в субботу на встрече с премьер-министром страны Бойко Борисовым.

"Приехав в Болгарию и особенно побывав сегодня на Шипке (гора, где проходило одно из решающих сражений русско-турецкой войны 1877-1878 годов - прим. ТАСС), я имел возможность воочию увидеть, как живет традиция (православия - прим. ТАСС). И считаю, что эта традиция, которая исходит из глубин народной жизни, является великой силой", - сказал патриарх.

"Дай Бог, чтобы эта сила сохраняла в мире и единомыслии наши народы, чтобы всегда отношения между странами и народами строились, учитывая подлинные настроения людей. А настроения эти, конечно, в пользу того, чтобы отношения всегда были братскими, чтобы никакие политические соображения не деформировали этих отношений, проистекающих из самых глубин народной жизни. Я был счастлив увидеть сегодня замечательную духовную атмосферу", - добавил он.

В субботу патриарх Московский Кирилл вместе с патриархом Болгарским Неофитом и представителями государственной власти страны приняли участие в национальном празднике Болгарии на Шипке. Здесь собрались несколько сотен человек, которые тепло приветствовали религиозных лидеров.

В воскресенье патриархи Московский и Болгарский совершат совместное праздничное богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе Софии. Этот храм был построен в 1919 году в честь небесного покровителя российского императора Александра в знак благодарности русскому народу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Борисов, Бойко Кирилл (патриарх)
Страны
Россия Болгария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: стратегический комплекс "Авангард" запущен в серийное производство
2
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
3
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
4
Эстонию на "Евровидении-2018" представит русская певица Элина Нечаева
5
Источник: в России завершены испытания малогабаритной ядерной энергоустановки
6
ЕК: все обязательства по поставкам российского газа в ЕС выполняются в полном объеме
7
Легкоатлеты Софьин и Авдеева получат награды после пересмотра результатов ЧМ-2006 и 2010
Темы дня
Новости партнеров
Реклама