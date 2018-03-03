Патриарх Кирилл отметил "великую силу православия", отличающую болгарский народ

СОФИЯ, 3 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси отметил особую духовную атмосферу, которая отличала национальные торжества в Болгарии в честь 140-летия освобождения страны от османского ига, и "силу православия" в народе. Об этом он сказал в субботу на встрече с премьер-министром страны Бойко Борисовым.

"Приехав в Болгарию и особенно побывав сегодня на Шипке (гора, где проходило одно из решающих сражений русско-турецкой войны 1877-1878 годов - прим. ТАСС), я имел возможность воочию увидеть, как живет традиция (православия - прим. ТАСС). И считаю, что эта традиция, которая исходит из глубин народной жизни, является великой силой", - сказал патриарх.

"Дай Бог, чтобы эта сила сохраняла в мире и единомыслии наши народы, чтобы всегда отношения между странами и народами строились, учитывая подлинные настроения людей. А настроения эти, конечно, в пользу того, чтобы отношения всегда были братскими, чтобы никакие политические соображения не деформировали этих отношений, проистекающих из самых глубин народной жизни. Я был счастлив увидеть сегодня замечательную духовную атмосферу", - добавил он.

В субботу патриарх Московский Кирилл вместе с патриархом Болгарским Неофитом и представителями государственной власти страны приняли участие в национальном празднике Болгарии на Шипке. Здесь собрались несколько сотен человек, которые тепло приветствовали религиозных лидеров.

В воскресенье патриархи Московский и Болгарский совершат совместное праздничное богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе Софии. Этот храм был построен в 1919 году в честь небесного покровителя российского императора Александра в знак благодарности русскому народу.