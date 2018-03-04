Литургия патриархов завершила торжества в честь 140-летия освобождения Болгарии

СОФИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Патриархи Московский и всея Руси Кирилл и Болгарский Неофит совершили совместную литургию в Александро-Невском кафедральном соборе болгарской столицы. Богослужение в этом храме, построенном в 1912 году в честь небесного покровителя российского императора Александра II и в знак благодарности русскому народу, завершает национальные торжества в честь 140-летия освобождения Болгарии от османского ига.

"В память о завершении войны, которая 140 лет назад принесла освобождение болгарскому народу, на российских медалях был выбит стих из псалма: "не нам, а имени Твоему". Это смиренное признание воли Божией, признание божественного чуда, восполнившего немощь человеческих сил", - отметил патриарх Кирилл, обращаясь к собравшимся в храме.

"Действительно, историки говорят о том, что ни Россия, ни болгарский народ не были готовы к этой войне, - напомнил он. - Болгария была обескровлена жестоко подавленным восстанием, Россия еще не восстановилась после неудачного конфликта с европейскими державами. Война грозила лечь тяжелым бременем на все население России, обострить ее отношения с Европой. Но страдания единоверного народа потрясли тогда наш народ, Россию, и она выступила в защиту болгар, презрев собственное благополучие и возможную политическую выгоду от невмешательства в этот конфликт".

"Эта победа (в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов) имела духовный смысл торжества над земным злом и несправедливостью. Она была дана за веру наших народов, беззаветное мужество наших солдат и в ответ на молитвы и страдания бесчисленных болгарских новомучеников", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Крепкие духовные связи

"Присутствие всех наших дорогих гостей из братской России среди нас сегодня является еще одним свидетельством крепких и непрерывных духовных связей между нашими православными народами", - отметил в свою очередь патриарх Неофит.

Храм украсили цветочными венками в цветах болгарского флага. В честь праздничного события на литургии пел прославленный Московский Синодальный хор. Вместе с ним церковные произведения русских композиторов-классиков исполнял и болгарский хор. На литургии пропели молитвы "об упокоении царя-освободителя императора Александра Николаевича и всех вождей и воинов русских и болгарских за веру и освобождение земли болгарской жизнь свою положивших".

Патриархи Московские традиционно имеют особые связи с болгарским православным народом. В Болгарию приезжали с визитами патриархи Алексий I, Пимен, Алексий II. Патриарх Кирилл в 2012 году посещал Софию и Пловдив и служил вместе с патриархом Болгарским Максимом (1914-2012). Нынешний патриарх Болгарский Неофит окончил Московскую Духовную академию и был регентом ее хора.