В Чехии и Словакии растет взаимодействие автокефальной Православной Церкви с РПЦ

ПРАГА, 4 марта. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Чехия и Словакия стали первыми землями славян, куда пришло Православие. "Об этом хорошо помнят православные граждане в обеих республиках", - заявил ТАСС почетный архиепископ Пражский, митрополит Чешских земель и Словакии Христофор.

"Православие было привнесено в Великоморавскую державу (822-907 годы) из Византии в 863 году солунскими братьями святыми Кириллом и Мефодием, - подчеркнул он. - Затем вследствие геополитических причин православное греческое влияние ослабло и возросло давление Рима. Происшедший в 1054 году "Великой раскол" единой христианской Церкви духовно закрепил чехов и словаков в лоне католицизма".

Развернуть Почетный Архиепископ Пражский, Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор © ТАСС Почетный Архиепископ Пражский, Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор © ТАСС

Сильный толчок к расширению православной веры среди чехов и словаков дал Петр Великий. Русский царь в 1711 и 1712 годах подолгу отдыхал в западночешском городе Карловы Вары. Установивший союзнические отношения между православной Россией и католической Священной римской империей, в состав которой входило Чешское королевство, монарх ежедневно молился по восточно-христианскому обряду, а также установил на территории знаменитого курорта русский православный крест.

Петр Великий этим актом продемонстрировал, что Россия берет под свою опеку православных жителей Чешского королевства. Карловы Вары на протяжении последовавших двух веков стали в нем неофициальной столицей православия. В этом городе был возведен собор святых апостолов Петра и Павла - один из крупнейших в Центральной Европе. Русская Православная Церковь (РПЦ) до 1951 года духовно окормляла верующих в стране совместно с Православной Церковью Чешских земель и Словакии (ПЦЧС).

"РПЦ осенью 1951 года даровала нам автокефалию и стала нам Матерью-Церковью. На нашей канонической территории и поныне служат русские православные священники, а взаимодействие Церквей успешно развивается", - подчеркнул владыка.

При ПЦЧС действует Подворье РПЦ, располагающееся на территории карловарского Петропавловского собора. "Настоятелями этого одного из красивейших православных храмов в Чехии вот уже многие десятилетия являются русские православные священники, возглавляющие Подворье. Службы там ведутся на русском языке", - отметил иерарх.

Развернуть Дароносица с мощами святого Ивана Златоуста © ТАСС Дароносица с мощами святого Ивана Златоуста © ТАСС

Он дал высокую оценку деятельности Подворья РПЦ, во главе которого ныне стоит протоиерей Николай Лищенюк. "Подворье сохраняет и развивает добрые отношения между нашими Церквями", - отметил владыка.

ПЦЧС и РПЦ обмениваются визитами иерарха. "Они происходят очень часто. Высокие гости из России периодически приезжают, например, в Пражское архиепископство, где их принимает наш архиерей владыка Михаил", - сказал почетный архиепископ Пражский, митрополит Чешских земель и Словакии Христофор.

Он отметил, что в последнее время автокефалия принимала митрополита Волоколамского, викария Патриарха Московского и всея Руси Илариона, а также схиархимандрита и духовника Патриарха Московского Илию, посетившего Преображенский монастырь ПЦЧС в населенном пункте Тешов-у-Миликова в Западной Чехии.

Гости из Московской патриархии, по его словам, с особым интересом наблюдают за расширением православных монастырей в Чехии и Словакии. Одним последних был возведен Преображенский монастырь.

"Строительные работы завершились там только три года назад. Нам очень помогли православные россияне. Так, например, здание, в котором находятся кельи, построено с использованием сибирского кедра. Это дар, поступивший из России. Иерархи РПЦ поднесли иконы. У нас, благодаря им, хранится дароносица с мощами святого Иоанна Златоуста - наша главная реликвия", - подчеркнул митрополит.

Развернуть Церковь Преображенского монастыря в населенном пункте Тешов-у-Миликова © ТАСС Церковь Преображенского монастыря в населенном пункте Тешов-у-Миликова © ТАСС

Преображенский монастырь построен в стиле "первохристианских построек, таких, какие возводились в Великой Моравии святыми просветителями славян Кириллом и Мефодием". Звонницу монастыря венчает византийский православный крест, известный по иконам, написанным до "Великого раскола" христианских Церквей.

"В обители пока четыре монаха. Двери монастыря всегда раскрыты для паломников. В православные праздники у нас их бывает более тысячи в день. Едут семьями. Это, прежде всего, верующие из западных регионов Чехии, а также восточных и центральных земель соседней Германии", - сказал владыка.

Развернуть Настоятель собора святых апостолов Петра и Павла в городе Карловы Вары и глава Подворья РПЦ в Чехии и Словакии протоиерей Николай Лищенюк © ТАСС Настоятель собора святых апостолов Петра и Павла в городе Карловы Вары и глава Подворья РПЦ в Чехии и Словакии протоиерей Николай Лищенюк © ТАСС

О востребованности православных храмов на востоке Германии заявил ТАСС также протоиерей Николай Лищенюк. "Петропавловский собор стал духовным домом для тысяч прихожан из Саксонии, Баварии и Тюрингии", - подчеркнул он.

"Востребованность в Православии растет на всей канонической территории ПЦЧС. Так, только в нашем храме в течение позапрошлого года было совершено 147 крещений, а в прошлом году уже 160 крещений. Для нас это радостное событие - раз люди крестятся, значит они проходят к Богу, и личная жизнь каждого человека изменяется под воздействием благодати Божьей. Приходят крестится не только местные, но и приезжают из Германии. Много немцев. Наш храм очень важен для сохранения духовной и культурной идентичности православных", - сказал его настоятель.

В Чехии и Словакии православная паства насчитывает почти 100 тыс. верующих. Наибольшее число из них живет в Словакии. В этой республике с населением в 5 млн человек, согласно данным ПЦЧС, к православным себя относят почти 1,5% ее граждан.