Меркель не считает нужным менять слова гимна Германии на гендерно нейтральные

БЕРЛИН, 5 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что слова национального гимна следует приводить в соответствие с принципами гендерного нейтралитета. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"От лица канцлера я могу сказать, что она весьма удовлетворена гимном в том виде, в каком он сейчас, его традиционной формой. Она не видит нужды вносить изменения", - сказал Зайберт.

Ранее уполномоченный по вопросам равноправия полов в немецком кабмине социал-демократ Кристин Розе-Мёринг призвала внести изменения в национальный гимн Германии, чтобы сделать его гендерно нейтральным. Она предложила заменить существительное "отечество" словом "родина" (heimatland вместо vaterland), а наречие "братски" поменять на "смело" (couragiert вместо bruederlich). Чиновница указала на положительный, на ее взгляд, опыт Австрии и Канады, где недавно слова гимна изменили ради равноправия полов.

Современным гимном Германии является третья строфа написанной поэтом Августом Гофманом фон Фаллерслебеном в 1841 году "Песни немцев". Отрывок начинается словами "Единство, право и свобода // Для немецкого Отечества". От первых строф произведения, начинающихся словами "Германия превыше всего", отказались после Второй мировой войны.