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Программа введения перинатальных центров в ПФО завершилась

Общество
5 марта, 15:16 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 5, марта. /ТАСС

Всего в округе открыли семь новых перинатальных центров

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УЛЬЯНОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Открытие перинатального центра "Мама" в Ульяновске завершило реализацию президентской программы по строительству перинатальных центров в Приволжском федеральном округе. Об этом в понедельник на церемонии открытия перинатального центра в Ульяновске сообщил полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

"Со введением в эксплуатацию ульяновского перинатального центра мы завершаем президентскую программу. <...> За 3 года из 32 перинатальных центров в стране, которые введены по этой программе, семь из них в Приволжском федеральном округе", - сказал он.

Центр в Ульяновске будет оказывать медпомощь женщинам и новорожденным со сложными перинатальными патологиями и рисками ее возникновения. Учреждение рассчитано на 150 мест и ежегодно сможет принимать до 3,5 тыс. пациенток. Стоимость объекта составила порядка 2,5 млрд рублей. Площадь восьмиэтажного центра - 26,5 тыс. кв. метров, учреждение оснастили высокотехнологичным оборудованием и спецреанимобилями для транспортировки новорожденных с патологиями и экстремально низкой массой тела - от 500 грамм.

Заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию 15 аналогичных медучреждений по всей стране выступит Ростех. Строительство учреждений осуществлялось в соответствии с распоряжением президента РФ и федеральной программой развития сети.

Финансирование производилось за счет средств региональных бюджетов и федерального Фонда обязательного медицинского страхования. Необходимые на завершение строительства 1,7 млрд рублей выделил антикризисный центр Ростеха. Помимо Тамбова и Ульяновска, введены в эксплуатацию центры в Махачкале, Назрани, Пензе, Уфе, Брянске, Оренбурге и Якутске.

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