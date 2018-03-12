Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве

Туристы делают селфи рядом с Мавзолеем на Красной площади. Историю СССР хорошо знают почти все китайцы. Они часто спрашивают у гидов: "Когда лучше было жить, сейчас или в Советском союзе?" © Антон Подгайко/ТАСС

В прошлом году число китайских туристов в России достигло 1,5 млн. Большинство из них едут в Москву, Санкт-Петербург и регионы Дальнего Востока. Шумные китайцы в яркой одежде, делающие селфи на Красной площади, — давно привычная картина для жителей столицы. Экскурсоводы рассказали ТАСС о том, какие туристы посещают Россию, что их радует, огорчает и какие истории они больше любят — про Путина, метро или наши зарплаты.

Кто фотографируется на Красной площади

"Большинство туристов из Китая — старше 40 лет. Молодые люди 25–30 лет в это время учатся в университетах или начинают карьеру и не так активно путешествуют. Молодежь чаще приезжает с родителями. У китайцев принято почитать предков, поэтому часто дети едут со своими родителями в путешествие за границу, оказывая тем самым почет и уважение", — говорит Елена Бреус, участница Ассоциации гидов и переводчиков Москвы.

Развернуть Гиды обязательно приводят туристов в Музеи Московского Кремля © Сергей Фадеичев/ТАСС Гиды обязательно приводят туристов в Музеи Московского Кремля © Сергей Фадеичев/ТАСС

"Большой восторг у них вызывает метро"

"Мы обязательно посещаем Музеи Московского Кремля, Третьяковскую галерею, иногда храм Василия Блаженного. Часто туристы просят отвести их в Мавзолей. К музеям у них спокойное отношение. Мы уже знаем, что не стоит их перегружать выставками. Когда они приходят в Третьяковку, то удивляются, что там много людей и детских групп. Покупая картины в качестве сувениров, выбирают простые сюжеты — русский лес, реку. Абстрактная живопись им не так интересна", — рассказывает гид Оксана Овчинникова. И добавляет, что особенный восторг у китайцев вызывает метро: "Некоторые говорят, что приехали в Россию именно для того, чтобы посмотреть метро. Если вместо трех-четырех станций показать им две — могут быть недовольны. Скажут: "Давайте еще посмотрим". Порой они даже едут с экскурсоводом специально взглянуть на недавно открытые станции".

Развернуть Туристы из Китая фотографируются на станции "Киевская". В маршруты часто включают станции: Парк Победы, Театральная © AP Photo/Alexander Zemlianichenko Туристы из Китая фотографируются на станции "Киевская". В маршруты часто включают станции: Парк Победы, Театральная © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

"У китайцев метро очень простое. Они удивляются, когда видят, что станции могут быть архитектурным достоянием", — объясняет подобный интерес Рим Исмагилов, руководитель фирмы "Русский визит".

И, разумеется, ни одна экскурсия не обходится без посещения Красной площади. "Туристы любят гулять по городу в хорошую погоду, рассматривать памятники, архитектуру. И везде фотографируются. Пожалуй, в Москве самое популярное место, где стремится сфотографироваться каждый китайский турист, — это Собор Василия Блаженного", — говорит Бреус.

Что знают и спрашивают о России

"Туристы, которые постарше, могут рассказать то, что я не помню из своего университетского курса. Некоторые неплохо ориентируются в политической истории нашей страны. Раньше у китайцев пользовались спросом так называемые "красные маршруты": экскурсии по местам и памятникам, связанным с историей компартии. Сейчас, конечно, вектор внимания сместился. Молодые люди меньше знают о стране. Если говорить о тенденции, кажется, что осведомленность среднего китайского туриста о России снижается", — объясняет Оксана Овчинникова.

Гиды перечисляют русских писателей, с которыми знакомы китайцы: Пушкин, Толстой, Гоголь, Островский. "Однажды у меня была молодежная группа. И они знали роман Островского "Как закалялась сталь". И не просто знали, а могли цитировать наизусть, — вспоминает Исмагилов. — Водка, балалайка и медведи — это, скорее, представления европейского туриста о России. Знания даже самых молодых и малоосведомленных китайцев ближе к реальности".

Елена Бреус отмечает, что туристы часто спрашивают о политике, отношении к Путину, Ленину, Сталину. "Когда лучше было жить, при СССР или сейчас?", — часто интересуются китайцы. Они владеют базовыми представлениями о России и ее лидерах советского периода. Но нередко приходится объяснять, что Петр I все-таки не муж Екатерины II. И Екатерина II никогда не управляла СССР", — рассказывает Бреус.

Развернуть Туристы из Китая фотографируются с аниматорами-двойниками Ленина и Сталина на Красной Площади © AP Photo/Pavel Golovkin Туристы из Китая фотографируются с аниматорами-двойниками Ленина и Сталина на Красной Площади © AP Photo/Pavel Golovkin

Подкованные в вопросах истории туристы не стесняются высказывать свое отношение к политикам разных времен, отмечает Исмагилов: "Могут рассказать, что уважают Ленина, Сталина. От фамилии Хрущева плюются. По их представлениям у наших стран прервались теплые отношения, когда к власти пришел Хрущев. Он для них предатель идей. К Путину относятся хорошо. Однажды я слышал, как один гость говорил своему товарищу: "Путин — это человек, который преданно служит своей стране".

Почему русские поля их огорчают

Туристы не могут понять, как выходит, что россияне не используют всю землю с пользой.

"История не моя, рассказывал один опытный гид, — говорит Елена Бреус. — Он вез группу из Москвы в Петербург на автобусе. Едут по трассе мимо обычных полей, там растет сурепка — сорняк с желтыми цветочками. И туристы спрашивают: "Как вы готовите эту культуру?" Он отвечает: "Никак". "А что вы с ней делаете?" "Ничего". "Ну а зачем выращиваете?" "Мы не выращиваем, она сама растет". Долгая пауза. "А почему вы ее не выпалываете?" У них шок от такой действительности".

Кроме того, очень интересуют китайцев вопросы зарплат россиян и условий труда.

Развернуть Китайцы проводят в Москве, в среднем, 5–7 дней, по словам гидов. После часто едут в Санкт-Петербург © Александр Щербак/ТАСС Китайцы проводят в Москве, в среднем, 5–7 дней, по словам гидов. После часто едут в Санкт-Петербург © Александр Щербак/ТАСС

"Сколько зарабатывает молодой специалист? А состоявшийся профессионал? Какое пособие получает молодая мама? Сколько времени длится декрет? Сколько длится рабочий день? А отпуск?" — перечисляет наиболее популярные вопросы Оксана Овчинникова.

Что думают о борще и картошке

"Китайцы хотят обязательно попробовать русскую кухню: борщ, пельмени. Водку тоже, но если вы думаете, что русские могут их удивить, — ошибаетесь, — смеется Исмагилов. — Наша водка — 40 градусов. У китайцев есть водка — 87 градусов. Один раз они все основные блюда попробуют, а потом тянутся к своей привычной еде. Наша еда для них — тяжелая. Поэтому мы ходим в китайские рестораны, те, где аутентичная кухня, а не "китайская еда, адаптированная для русских".

Развернуть Китайцы не понимают русскую кухню. Один раз пробуют "экзотический борщ" и просят отвести их в китайский ресторан © Александр Щербак/ТАСС Китайцы не понимают русскую кухню. Один раз пробуют "экзотический борщ" и просят отвести их в китайский ресторан © Александр Щербак/ТАСС

Истории о том, как китайский бизнесмен едет с деловой встречи в ресторане в дорогой отель в Москве и там заваривает китайскую лапшу, — это не байки, добавляет Овчинникова. "Они попробуют оливье и отставят тарелку. Обычные блюда — борщ, картошка, рыба — могут показаться безвкусными: они пытаются их приправить своими соусами. Или просят: "Отведите в китайский ресторан". Наша кухня им кажется простоватой. Еще китайцы дома едят по шесть-семь разных блюд на обед. Представляете, как им грустно от нашего набора: первое, второе и десерт? Я спрашивала у знакомой: "А вечером в будний день? Как вы успеваете столько готовить?" Она объяснила, что на выходных покупает и заготавливает полуфабрикаты. Меньше трех-четырех блюд на ужин в ее семье — это не ужин".

Домой везут шоколад, икру и водку

"Шоколад, конфеты — обязательно. Водка, икра, матрешки — часто. А если это бизнес-туристы, то могут пойти за золотом, шубами, янтарем. Истории о том, как китайцы массово сметают дорогие товары в ГУМе, — неправда. Был недолгий период в 2014 году, когда рубль упал, а цены оставались на прежнем уровне. Тогда действительно туристы заходили в наши торговые центры и покупали брендовые вещи — Chanel, Louis Vuitton. Сейчас этого нет", — говорит Бреус.

Развернуть Туристки разглядывают матрешки в московской сувенирной лавке. Выберут — пойдут торговаться © Антон Подгайко/ТАСС Туристки разглядывают матрешки в московской сувенирной лавке. Выберут — пойдут торговаться © Антон Подгайко/ТАСС

На самом деле 60% туров из Китая — экономкласс, опровергает стереотип о богатых китайских гостях Рим Исмагилов. Почти все остальные — средний класс — туристы, которые селятся в гостиницы три-четыре звезды. Все они экономно тратят деньги. Китайцев-транжир нет даже среди малочисленных вип-туристов.

Принято торговаться, не принято давать на чай

Китайский турист — непростой клиент.

"Туристы почти всегда торгуются, — продолжает Оксана Овчинникова. — Они привыкли, что на рынке продавец всегда заведомо завышает цену. Порой намного. Поэтому торговаться принято. Такая традиция. Они пытаются получить скидку и в палатке с сувенирами, и в магазине. А наши продавцы к привычному для покупателя-китайца сценарию не готовы. Иногда выходит забавно. Модель такая: клиент просит скидку, продавец не уступает. Наш китайский клиент к этому готов, он разворачивается и медленно уходит. В этот момент торговец должен его окликнуть, вроде: "Бери со скидкой". А продавец молчит. Китайцев это ставит в тупик! Но кто-то возвращается, если вещь особо приглянулась".

Развернуть Турист из Китая в сувенирном магазине на Манежной площади © REUTERS/Sergei Karpukhin Турист из Китая в сувенирном магазине на Манежной площади © REUTERS/Sergei Karpukhin

Рим Исмагилов добавляет, что китайцы никогда не покупают импульсивно: "Они любят рассмотреть, подумать. Конечно, шоколад и магниты турист купит довольно быстро, а если выбирает дорогую вещь — это надолго".

А еще у китайцев нет традиции оставлять чаевые, отмечает Елена Бреус. "Но здесь надо понимать, что континентальные китайцы совсем далеки от этой традиции, а жители Тайваня долго находились под влиянием культуры США, Японии, им больше понятен капиталистический уклад, они могут и дать официанту на чай".

Что думают о москвичах в черной одежде

"Любят разглядывать людей. Долго обсуждают: "Какая белая кожа! А какие высокие носы!" И могут у меня спросить: "А это у вас свои ресницы? Такие длинные?" У азиатов совсем короткие ресницы, — рассказывает Елена Бреус. — Удивляются, когда видят женщин на высоких каблуках".

Развернуть Китайские туристы устроили фотосессию на Красной площади © AP Photo/Alexander Zemlianichenko Китайские туристы устроили фотосессию на Красной площади © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Еще российская манера одеваться в черно-серое огорчает китайцев, привыкших к яркой и светлой одежде.

Они говорят с большим сожалением, передает Оксана Овчинникова: "Молодые люди так мрачно одеваются, будто они не молодые, а пенсионеры. Очень жаль".

Анастасия Степанова