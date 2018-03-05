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Болельщикам ЧМ-2018 предложат краткосрочные туры в Ингушетию

Общество
5 марта, 15:49 UTC+3 МАГАС МАГАС 5, марта. /ТАСС

Глава республики Юнус-Бек Евкуров отметил, что все желающие между матчами смогут познакомиться с регионом

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МАГАС, 5 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены заключить соглашения в сфере туризма с Москвой, Ростовом-на-Дону и Екатеринбургом в ходе международной выставки "Интурмаркет-2018", которая пройдет в столице с 10 по 12 марта. Согласно достигнутым договоренностям, туристам, приезжающим в эти города на матчи чемпионата мира по футболу, предложат краткосрочные туры в республику, сообщил в понедельник глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"В этом году Россию ожидает спортивное событие мирового значения - чемпионат мира по футболу. И туристы, которые приедут в нашу страну, некоторые из них наверняка впервые, должны получить возможность насладиться не только яркими спортивными матчами, но и многочисленными красотами нашей страны. И наша республика готова предоставить им такую возможность", - цитирует руководителя региона пресс-служба постоянного представительства Ингушетии при президенте России.

Отмечается, что переговоры между властями республики, Москвы, а также Ростова-на-Дону и Екатеринбурга прошли успешно, проект согласован. "Сейчас мы разрабатываем для этих городов краткосрочные туры в Ингушетию на один-два дня, и между матчами туристы смогут посетить республику. Надеемся, что наше взаимодействие будет налажено и продлится в следующем году", - приводит пресс-служба постпрдества слова руководителя республиканского комитета по туризму Беслана Хамхоева.

Выставка "Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристического потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма. В 2017 году выставку посетили более 74,5 тыс. человек. Экспозиции представили 1,43 тыс. участников из 138 стран и регионов мира.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов - Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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