В Рязанской области планируют открыть IT-колледж

РЯЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Власти Рязанской области планируют открыть в регионе IT-колледж, за счет которого, как ожидается, набор в средние специальные учебные заведения региона по специальностям, связанным с информационными технологиями, должен вырасти в 2,5 раза в течение двух лет. Об этом сообщил губернатор области Николай Любимов на форуме "Цифровая трансформация региона".

"Мы собираемся открыть IT-колледж, "суперколледж", как мы его называем пока для себя. Совместно с компаниями, которые занимаются внедрением технологии WorldSkills. Этот колледж будет преимущественно обучать студентов IT-технологиям. Будем обучать и переобучать наших учителей", - сказал Любимов.

Как уточнил губернатор ТАСС, между пятью рязанскими средними специальными учебными заведениями, готовящими IT-специалистов, установят сетевое взаимодействие, планируется закупить для них новое программное обеспечение и актуализировать курсы повышения квалификации.

"За два года мы предполагаем в 2,5 раза увеличить набор на IT-специальности. Сейчас ежегодно мы набираем 295 человек, будет около 1 тыс. человек", - сказал губернатор.

Форум "Цифровая трансформация региона" проходит в Рязани 5-6 марта. На дискуссионных площадках руководители органов власти и топ-менеджеры крупных компаний имеют возможность соотнести свои представления о приоритетных задачах развития территории в контексте цифровой экономики, обсудить ключевые вопросы сотрудничества.