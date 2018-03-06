Более 90 представителей НКО посетили семинар Фонда президентских грантов в КБР

НАЛЬЧИК, 6 марта. /ТАСС/. Более 90 представителей некоммерческих организаций (НКО) Кабардино-Балкарии (КБР) и соседних регионов приняли участие в семинаре Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества, который прошел во вторник в Нальчике. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей республики Джамбулат Гергоков.

"Сегодняшний семинар, на который зарегистрировались более 90 человек как представителей КБР, так и сопредельных регионов, проводит Фонд президентских грантов, его исполнительный директор Антон Долгов. Интерес к мероприятию большой, он вызван тем, что в текущем году объявлен первый этап конкурса на получение президентских грантов, и тем, что была проведена работа и в республике, и в регионе в целом по информированию представителей некоммерческого сектора о возможностях участия в конкурсе и получении гранта", - сказал Гергоков.

По итогам 2017 года десять НКО КБР получили гранты на общую сумму порядка 25 млн рублей из Фонда президентских грантов. "Это показатель того, что нужно участвовать, и те организации, которые будут разрабатывать достойные проекты, могут рассчитывать на финансирование", - добавил он, уточнив, что в республике зарегистрировано 907 НКО, в том числе порядка 192 религиозных.

Гергоков добавил, что поддержка Фонда помогает активизировать и вовлекать граждан в социальные практики. "Сегодня есть те сферы, где государство нуждается в поддержке общественного сектора. Этих направлений очень много, и практически по всем направлениям наши организации планируют принимать участи в конкурсе. Я рассматриваю это, с одной стороны, и как привлечение средств в Кабардино- Балкарию, потому что эти проекты будут реализовываться на территории республики, будут привлекаться специалисты, благополучатели проектов тоже жители нашей республики", - резюмировал собеседник агентства.

Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов рассказал участникам семинара о критериях оценки проектов, основных требованиях к заявкам, а также о недочетах, которые чаще всего допускаются при подготовке заявок на участие в конкурсе. На мероприятии обсуждались также новшества, введенные в 2018 году, в их числе новое направление конкурса, предусматривающее выделение грантов НКО, занимающимся поддержкой талантливой молодежи в сфере культуры и искусства. Завершилась встреча обменом мнений, участники семинара задали интересующие их вопросы и получили практические рекомендации.