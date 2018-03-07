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Матвиенко уверена в решении проблемы наличия мест в детсадах для детей ясельного возраста

Общество
7 марта, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Спикер Совета Федерации отметила, что государство должно предоставлять женщинам возможность совмещать карьеру и семью

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не сомневается, что проблему обеспечения детей ясельного возраста местами в детских садах рещат, женщина не должна в современном обществе стоять перед выбором между семьей и карьерой. Такое мнение она высказала в интервью, опубликованном на сайте "Парламентской газеты" в среду, в преддверии Международного женского дня.

"Уверена, для большинства женщин самое насущное - это возможность создать крепкую, хорошую семью и вместе с тем состояться на профессиональном поприще, в общественной жизни. По собственному опыту знаю, насколько это непросто. Дилемма - либо профессиональная карьера, либо семья - а с ней сталкиваются практически все женщины - не должна быть трудноразрешимой", - сказала Матвиенко.

Она считает, что государство и общество обязаны предоставить женщине возможность совместить и то, и другое. "Такая работа идет, есть зримые результаты, я имею в виду, прежде всего, сеть дошкольных учреждений. Почти во всех субъектах Российской Федерации очереди в детские сады отсутствуют. Проблема мест для детей ясельного возраста еще актуальна, но и она, я уверена, будет решена", - уверена сенатор.

В послании Федеральному собранию в минувший четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо создать за три года 270 тыс. мест в яслях, на что регионам напраят 50 млрд рублей.

Кроме того, по мнению Матвиенко, необходимо развивать формы занятости, удобные для женщин с детьми. "Цифровые технологии открывают здесь все новые перспективы. Это частичная занятость, скользящий график, сокращенная рабочая неделя, работа вне офиса. Есть подобный опыт и у нас, он применяется все шире, но пока в меньшей степени, чем во многих других государствах", - подчеркнула спикер Совфеда.

Не менее важным Матвиенко считает необходимость положить конец фактическому отказу женщинам с маленькими детьми при приеме на работу. "Формально это запрещено, но на деле нередко имеет место. Не исключаю, что следует предпринять шаги по совершенствованию как соответствующей правовой базы, так и работы правоохранительных органов на этом направлении", - заявила она.

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