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Синод РПЦ установил почитание новых святых и создал новую епархию в Свердловской области

Общество
7 марта, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Также Священный синод назначил нового настоятеля подворья РПЦ в Софии

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви добавил в среду в Собор новомучеников Российских имена новых святых, включил в русский церковный календарь дни памяти святых Румынской православной церкви, а также образовал новую епархию в Свердловской области. Об этом рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда по итогам заседания этого высшего органа церковного управления.

"Члены Синода постановили включить в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской священника Александра Адрианова с определением празднования дня его памяти 25/12 ноября, протоиерея Николая Чернышева и его дочь Варвару с определением празднования дня их памяти 2 января/20 декабря). Имена этих святых было постановлено сообщить предстоятелям братских Поместных православных церквей для включения их в святцы", - сказал Легойда.

Еще одна известная подвижница - юродивая Екатерина (Малков-Панина, 1889-1968), которая была монахиней в Пюхтицком монастыре и известна даром прозорливости и исцелений, канонизирована в лике местночтимых святых. "Честные останки блаженной Екатерины, в случае их обретения, Синод постановил считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание, а также писать новопрославленной святой иконы", - пояснил Легойда.

Кроме того, решением Синода в месяцеслов Русской церкви были включены девять имен святых, прославленных в Румынской православной церкви в 1950-2017 годах. Среди них - особо почитаемый в Румынии старец-монах Даниил Пустынник, который наставлял господаря Стефана III Великого в XV веке, и мученик великий князь Константин Брынковяну (1654-1714), известный просветитель, который вместе с четверыми сыновьями был жестоко убит султаном Стамбула за тесные связи с Россией и отказ перейти в ислам.

Также Синод продолжил работу по созданию новых епархий Русской православной церкви. "Заслушав рапорт митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, принято решение образовать новую Серовскую епархию на территории Свердловской области, выделив ее из состава Нижнетагильской епархии", - отметил Легойда.

Новый настоятель подворья РПЦ в Софии

Священный синод назначил нового настоятеля подворья РПЦ в Софии. "Архимандрита Филиппа (Васильцева) назначить настоятелем подворья Русской православной церкви в городе Бейруте, Ливан, освободив его от должности настоятеля подворья Русской православной церкви в городе Софии, Болгария", - говорится в решениях Синода РПЦ, опубликованных на официальном сайте.

Вместо архимандрита Филиппа настоятелем подворья в Софии - своего рода "посольства" РПЦ, стал архимандрит Вассиан (Змеев), бывший раньше представителем патриарха Московского и всея Руси в Белорусском экзархате. Отец Филипп руководил подворьем в Болгарии с 2011 года.

Кроме того, Синод "отметил важность сохранения исторической памяти о русских воинах, павших за свободу единоверного болгарского народа, и назвал полезными состоявшиеся в ходе визита встречи патриарха с государственными деятелями Болгарии", - отмечается в документах.

2-4 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывал с визитом в Болгарии, где принял участие в праздновании 140-летия освобождения страны от османского ига и подчеркнул особую роль России в этом историческом событии в беседе с президентом страны Руменом Радевым.
 

 

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Персоны
Радев, Румен Кирилл (патриарх)
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