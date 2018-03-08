Как регионы России будут отмечать 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Обилием цветов, концертами, флешмобами и квестами отпразднуют регионы России Международный женский день: представители прекрасной половины человечества будут не только получать подарки от мужчин, но и бегать в юбках на лыжах, нырять в ледяные проруби и гонять на автомобилях.

Цветочная тема, по традиции, будет главной в этот день. "В музее-заповеднике "Царицыно" (Москва) развернется экспозиция из тысячи тюльпанов, крокусов, нарциссов, гиппеаструмов. В Московском литературном музее-центре имени Константина Паустовского пройдут мастер-классы по созданию сувениров из засушенных растений. В Бабушкинском и Таганском парках, усадьбе Воронцово, парках "Фили" и "Зарядье" представительницам прекрасного пола будут дарить цветы", - рассказали ТАСС в пресс-службе департамента культуры Москвы.

В Удмуртии в честь 8 марта впервые пройдет фестиваль фейерверков "Вальс цветов". Как сообщили ТАСС организаторы, праздник состоится на набережной Ижевского пруда, где на больших экранах покажут видеоинсталляции, будет звучать музыка, а вечером прогремит фейерверк. Фейерверк-мастер Олег Старков рассказал ТАСС, что впервые в Ижевске салют будет организован сразу с пяти точек затянутого льдом ижевского пруда. "В небе над городом 8 Марта расцветут пионы, хризантемы, появятся огнепады, вращающиеся фигурки в виде рыбок и главное - сердечек - которые мы, разумеется, посвятим женщинам", - сказал он.

В Санкт-Петербурге более 1 тыс. цветов женщинам, находящимся в праздничный день за рулем автомобилей, планирует раздать региональное управление ГИБДД. Такая же акция проходит и в других регионах РФ, к примеру, в Бурятии автоинспекторы уже несколько дней дарят цветы и открытки не только дамам за рулем, но и женщинам-пешеходам. В главных парках Воронежа 8 марта цветы всем дамам решили подарить местные студенты в рамках акции "Корзина комплиментов".

Чиновники из правительства Рязанской области и администрации Рязани во главе с губернатором Николаем Любимовым объединились в хор, чтобы поздравить женщин с 8 Марта. В местную филармонию в преддверии праздника пригласили работниц предприятий и организаций Рязани, сотрудниц общественных организаций. Песню "Сердце", написанную Исааком Дунаевским и Василием Лебедевым-Кумачом, исполнили губернатор, члены областного правительства. Перед началом выступления всем приглашённым женщинам глава области лично вручал букеты тюльпанов.

Ваше Величество, женщина!

Во многих регионах России в честь 8 марта пройдут акции, в ходе которых будет говорить об известных женщинах и их достижениях.

В музее Победы Москве будет работать выставка "Женщины-герои", посвященная защитницам Отечества, которые в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны наравне с мужчинами сражались на фронте. "Главной частью экспозиции станут уникальные личные вещи, принадлежавшие советской разведчице и медсестре партизанского отряда "Буря", Герою Советского Союза Надежде Троян - одежда, ордена и медали, подлинные документы военной поры", - сообщили в пресс-службе музея.

В Екатеринбурге на выставке "Церковницы. Христианская женственность в ХХ веке" представят историю 10 христианок. Часть экспозиции посвящена православным женщинам, которые были вынужденны бороться за веру.

А в Омской области к Международному женскому дню специальную программу приготовил исторический парк "Россия - моя история". По данным Минкультуры региона, здесь пройдут бесплатные тематические экскурсии "Ваше Величество, женщина!", на которых будет рассказано о великих женщинах в русской истории, их достижениях, открытиях и победах.

Не обойдется 8 марта и без интерактивов и флешмобов. В Нижнем Новгороде мужчины составят живую открытку на одной из главных достопримечательностей города - Чкаловской лестнице у подножия Кремля в форме большой восьмерки.

По прогнозам организаторов, чтобы выложить "с" и "марта" по разные стороны лестницы, понадобится около 1 тыс. участников. Выложить "мужскую открытку" планируется в течение 15-20 минут, квадрокоптер поможет выстроить людей и зафиксировать результат с неба. За флешмобом будет наблюдать эксперт от Книги рекордов России, в которую надеются попасть организаторы.

В Хабаровском крае решено провести онлайн-акцию, ее участниками могут стать все мужчины, которым предлагается выложить в Instagram поздравления с хештегом #ВамЛюбимые. Самые интересные появятся на главном сайте акции, и с помощью ресурса каждый желающий сможет отправить в социальных сетях тематическую поздравительную открытку своим любимым. По словам организаторов, к акции уже присоединились мужчины Хабаровска, Николаевска-на-Амуре, Хабаровского района и района имени Лазо.

В ночь 10 марта в Калининграде впервые организуют автомобильный квест "Женская ночь". Участникам предложат выполнить задания, передвигаясь на автомобиле по ночному городу. "Каждое конкретное задание - это поздравление для женщин и девушек", - рассказали ТАСС организаторы квеста. Это могут быть и состязания на скорость и физическую силу, и решение загадок.

В Тюменской области ГИБДД в честь 8 марта уже провела для женщин праздничную акцию - мастер-класс по одному из самых сложных элементов управления автомобилем - параллельной парковке. А, к примеру, в Чечне пройдут соревнования для прекрасной половины автомобильного сообщества Северного Кавказа. Самая быстрая и аккуратная автоледи Кавказа определится в результате гонок на трассе автодрома "Крепость Грозная".

В Татарстане в дни празднования 8 марта состоится "Гонка в юбках" на лыжах, принять участие в которой сможет любая представительница прекрасного пола, но бежать придется в юбке - это обязательное условие акции. Женщины преодолеют не более двух кругов, длина дистанции около 800 м.

На роллердроме парка культуры и отдыха "Олимпийский" города Пензы 8 марта пройдут конкурсы "Я самая" на роликах. "Будем выбирать самую красивую, самую счастливую, самую домохозяйственную участницу - все это в шуточной, веселой форме", - рассказала ТАСС начальник культурно-массового отдела парка Евгения Аброськина.

В Архангельской области 8 марта в Пинежском районе женщинам предложат поучаствовать в гонках на оленьих упряжках и в забеге в национальной одежде.

Этнические костюмы представят на смотре малиц. "Малица - это национальная одежда ненцев-оленеводов, и женщины-хозяйки - официально их должность называется "чумработница" - своими руками шьют из шкур оленя эту одежду, украшают ее сукном и мехом. Каждая чумработница получит подарок", - рассказала ТАСС организатор праздника Елена Шестакова.

Подарки мамам

В Тульской области в канун 8 Марта губернатор Алексей Дюмин дал старт региональной акции "Подарок новорожденному" - все женщины области, которые станут мамами, получат набор самых необходимых на первое время молодой маме вещей: пеленки, одежду для малышей, подгузники, кремы, присыпки, влажные салфетки. Власти пообещали, что подарки все молодые мамы региона будут получать весь год.

Главным событием праздника в Волгограде станет открытие после капремонта роддома в городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 7.

"В новом роддоме - современные операционные, родильные залы, оборудование по последнему слову техники, светлые и комфортные палаты с душем. Здание, которое отметит через год столетний юбилей, уцелевшее в разрушенном войной Сталинграде, не видело ремонта с 1970-х годов. Четыре года назад это здание вообще думали сносить, а теперь стационар, рассчитанный на 80 мест, не уступает уровню перинатальных центров", - рассказал ТАСС представитель областного Минздрава.

В Ивановской области 8 марта пройдет акция по трудоустройству женщин. Во всех городах и районах области в этот день пройдут ярмарки вакансий, презентации профессий, мастер-классы для женщин-предпринимателей, психологические семинары. На ярмарках труда в первую очередь будут ждать молодых мам, женщин, воспитывающих детей-инвалидов, одиноких матерей, выпускниц вузов, женщин предпенсионного возраста.

Весна по всей России

Международный женский день часто называют главным праздником весны, и в некоторые регионы России уже пришло весеннее тепло. Например, на Северном Кавказе, по заверениям синоптиков, в течение всех длинных выходных будет солнечно, а в некоторых регионах округа потеплеет до плюс 18 градусов.

На горнолыжных курортах Северного Кавказа будет также "жарко": за создание солнечного настроения здесь будут отвечать галантные ди-джеи, щедрые на сюрпризы аниматоры и очаровательные ведущие, которые выберут королев красоты.

А вот в северные регионы страны весна пока не торопится - местами здесь холодает до минус 20 градусов. Местные жители планируют отметить праздник с присущей им северной закалкой.

К примеру, новгородский клуб любителей зимнего плавания отметит Международный женский день конкурсом "Волховская царица". Новгородские моржи искупаются в Волхове в центре города и выберут победительницу, которой достанется корона.

И, конечно, во всех регионах страны в честь 8 марта пройдут праздничные концерты. Для женщин в этот день будет звучать народная, классическая и эстрадная музыка.