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Слуцкий попросил прощения у женщин, которым когда-либо "причинил любые переживания"

Общество
8 марта, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что это произошло не по злому умыслу

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем поздравлении с 8 Марта попросил прощения у женщин, которым когда-либо "причинил любые переживания", подчеркнув, что это произошло не по злому умыслу. Соответствующее сообщение политик разместил в четверг на своей странице в Facebook.

"Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! <...> Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу", - написал он.

Ранее в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики были направлены жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента русской службы BBC Фариды Рустамовой на домогательства со стороны депутата Слуцкого. Жук сообщила об инциденте, который якобы имел место в 2014 году, а Рустамова - об эпизоде 2017 года. Еще одна девушка - Екатерина Котрикадзе - публично заявила о приставаниях депутата, якобы имевших место семь лет назад, когда она работала на грузинском телевидении.

Как заявил ТАСС глава комиссии Отари Аршба, все обращения будут рассмотрены после 19 марта.

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Слуцкий, Леонид Эдуардович
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