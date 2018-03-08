В Волгограде 8 Марта открыли обновленный роддом

ВОЛГОГРАД, 8 марта. /ТАСС/. Власти Волгоградской области открыли обновленный роддом в городской клинической больнице скорой помощи №7. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что "девять месяцев, в течение которых четырехэтажное здание обрело свое второе рождение, являются весьма символичным сроком".

"Здание, которому сто лет, и которое еще четыре года назад хотели снести, обрело свое второе рождение. Вдумайтесь, а ведь в этом роддоме родился каждый десятый волгоградец", - сказал Бочаров.

Он отметил, что роддом теперь соответствует самым современным стандартам и не уступает перинатальным центрам. "Вообще, все, что связано с материнством и детством, является первоочередным, без этого сложно говорить о будущем Волгоградской области", - подчеркнул губернатор.

Глава региона поздравил персонал роддома, среди которого абсолютное большинство - женщины, с 8 Марта и вручил букеты. Первых пациенток в обновленном роддоме ожидают уже в четверг вечером.