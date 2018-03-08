В Новороссийске женщин с 8 Марта поздравили песнями и стихами

КРАСНОДАР, 8 марта. /ТАСС/. Мужчины Новороссийска устроили праздник на главной улице для всех жительниц города - в костюмах принцев и императоров они читали дамам стихи и пели песни, а пассажиркам автобусов и троллейбусов подарили 200 букетов, сообщил ТАСС начальник управления культуры Новороссийска Вячеслав Матвейчук.

"Мы провели акцию "Весенний Арбат": не у всех женщин это выходной день, и некоторые идут на работу с плохим настроением, а мы пытаемся для женщин создать праздник, делаем "Весенний Арбат" вдоль улицы Советов (главная улица города - прим. ТАСС). С 8:00 до 12:00 во всем общественном транспорте: автобусах, троллейбусах - был "цветочный десант", мужчины в смокингах дарили женщинам-пассажирам цветы. Всего подарили 200 букетов", - сказал Матвейчук.

Он уточнил, что на улице Советов жительниц Новороссийска поздравляли и профессиональные артисты, и энтузиасты-волонтеры. Мужчины были одеты в театральные костюмы придворных кавалеров, принцев, королей и императоров. На каждой из восьми точек "Арбата" женщин ждали приятные сюрпризы.

"Точки на определенном расстоянии вдоль улицы: одна точка - поэтическая, где читают стихи о любви, о женщинах; другая точка - исполнение бардовских песен под гитару, тоже о женщинах, о любви; третья точка - танцевальная; четвертая - творческие мастер-классы. Получается, женщины идут по улице Советов и попадают в такую атмосферу внимания, заботы", - пояснил собеседник.

Он добавил, что еще одна праздничная акция, "Букетный марафон", прошла накануне. Мужчины могли поучаствовать в забеге, их задачей было быстрее всех принести букет ожидающей на финише любимой женщине. И 8 марта пары-победители получили в качестве приза ужин в ресторане или романтическую фотосессию.