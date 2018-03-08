Сенат Польши принял законопроект о разжаловании генерала Войцеха Ярузельского

ВАРШАВА, 8 марта. /ТАСС/. Верхняя палата польского парламента (Сенат) проголосовала на заседании в четверг за правительственный проект поправок в закон о всеобщей воинской обязанности. Изменения предусматривают возможность разжалования в рядовые офицеров времен Польской Народной Республики (ПНР), в том числе первого президента страны генерала Войцеха Ярузельского.

Ранее законопроект был принят Сеймом (нижней палатой). После утверждения в парламенте документ отправляется на подпись президента страны.

Законопроект предусматривает возможность лишения воинских званий, в том числе посмертно, тех, кто служил в органах государственной безопасности ПНР. Соответствующее решение будет принимать минобороны с согласия президента. В пояснении к законопроекту отмечается, что он принимается, "чтобы создать юридическую возможность лишить офицерских званий, в частности, Ярузельского и генерала Чеслава Кищака (умерший в 2015 году бывший глава МВД - прим. ТАСС)", так как они "несли военную службу для тоталитарного государства вопреки польским интересам".

Новый закон может затронуть и единственного польского космонавта генерала Мирослава Гермашевского. В период военного положения в Польше в 1981-1983 годах он входил в Военный совет национального спасения, высший административный орган ПНР.