Мэр Новосибирска выразил соболезнования родным погибшего в Сирии офицера

ТАСС, 9 марта. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в пятницу выразил соболезнования родным и близким старшего лейтенанта Дениса Сафронова, погибшего при крушении российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии.

"К огромному сожалению, одним из офицеров на борту [разбившегося самолета] был наш с вами земляк - летчик, старший лейтенант Денис Сафронов. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, а также сослуживцам погибших в этой трагедии", - написал Локоть на своей странице в Facebook.

Как сообщил ТАСС близкий друг погибшего Антон Матвеев, Сафронов родился в Новосибирске, прошел юношескую подготовку в Новосибирском учебном авиационном центре имени А. И. Покрышкина на планере и самолета Як-52. В 2013 году окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. После этого проходил службу вторым пилотом на самолете Ан-26 в Ленинградской области.

По словам Матвеева, поездка в Сирию была для Сафронова первой боевой командировкой. После окончания контракта старший лейтенант, которому в феврале исполнилось 27 лет, планировал вернуться в Новосибирск. У него остались беременная жена и маленький сын. Дениса Сафронова похоронят в пятницу на Заельцовском кладбище Новосибирска.

Российский самолет Ан-26 разбился в Сирии 6 марта около 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Находившиеся на борту 39 человек (33 пассажира и шесть членов экипажа) погибли. Все они были российскими военнослужащими. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность, сообщили в Минобороны РФ.