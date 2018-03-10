Самая большая школа в России появится на территории ЗИЛ в 2019 году

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Самая большая школа в России появится на территории бывшей промзоны ЗИЛ в 2019 году. Об этом рассказал в субботу мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"В следующем году на территории бывшей промзоны ЗИЛ планируем построить самую большую школу России. В ней смогут учиться 2500 ребят", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на базе школы появится детский технопарк "Кванториум" с программами дополнительного образования.

"Кванториум" в технополисе "Москва" создан в рамках программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Новая модель системы дополнительного образования детей", реализуемой в ряде регионов России. На сегодняшний день такие технопарки работают в Москве, Набережных Челнах, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске.