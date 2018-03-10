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Власти Ростовской области планируют удвоить турпоток в течение пяти лет

Общество
10 марта, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Министр экономического развития области Максим Папушенко отметил, что регион ежегодно посещают около 1 млн человек

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют в два раза увеличить число туристов в течение пяти - семи лет, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Максим Папушенко.

"Ежегодно наш регион посещают порядка 1 млн туристов, каждый год мы видим рост порядка 5% - 7%…. Потенциал области позволяет в перспективе увеличить их количество в два раза… Конечно, это дело не одного года, мы планируем это в перспективе пяти - семи лет", - сказал собеседник агентства в Москве на выставке "Интурмаркет".

По его словам, росту турпотока будет способствовать в том числе инфраструктура, созданная к чемпионату мира по футболу 2018 года, который впервые пройдет в России.

"Нам помог чемпионат мира - то, что Ростов выступает в качестве одного из городов проведения матчей… Росту турпотока помогает совершенно новая инфраструктура, в том числе новый международный аэропорт Платов, новые дороги, развязки, а также созданная к ЧМ гостиничная инфраструктура", - пояснил региональный министр.

По его словам, по итогам 2017 года вклад туристической отрасли в экономику региона может составить около 10 млрд рублей.

Выставка "Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма. В 2017 году выставку посетили более 74,5 тыс. человек. Экспозиции представили 1,43 тыс. участников из 138 стран.

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