В Пекине объявлен повышенный уровень опасности из-за сильного смога

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Управление по защите окружающей среды китайской столицы в воскресенье объявило оранжевый (повышенный) уровень экологической опасности в связи с ожидаемым резким ухудшением качества воздуха из-за усиливающегося смога. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, наибольший уровень загрязнения воздуха ожидается 12 марта и сохранится трое суток. В связи с этим вводятся дополнительные ограничения на движение автотранспорта, запрещена транспортировка строительного мусора, земли и песка. Школам и детсадам предписано не организовывать прогулки и спортивные мероприятия на открытом воздухе.

Оранжевый уровень опасности в Китае объявляется, если концентрация в атмосфере вредных частиц может превысит отметку в 200 мкм на кв. м в течение трех дней подряд.

В КНР существует четыре степени экологической опасности - красная, оранжевая, желтая и синея.