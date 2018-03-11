МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил редкую способность россиян к самопожертвованию и самоотдаче.

"Это у нас в крови - такое отношение к близким, отношение к родным людям, отношение к стране - вот это внутреннее чувство самопожертвования, самоотдачи", - заявил он в интервью для телефильма Андрея Кондрашова "Путин", опубликованного в соцсетях. "Отсюда и служение отечеству, - добавил глава государства. - Я редко это встречал в других местах, кроме нашей страны".

На вопрос о том, что он считает любовью, Путин ответил: "Это, прежде всего, доброе отношение к людям, ощущение того, что каждый из нас является частью другого".

Отвечая на вопрос о том, счастлив ли он, глава государства, задумавшись, сказал: "Так сразу и не ответишь".

По его словам, важен не финальный результат жизненного пути человека, а сам процесс. "Трон и эшафот всегда рядом, - подчеркнул президент. - И вопрос не в том, как мы закончим свой бренный путь, а в том, как мы его пройдем".

Также президент признался, что его всегда привлекала романтика служения Отечеству, и именно поэтому он пошел в разведку.

"Романтика служения Отечеству меня захватывает, меня всегда очень захватывала", - сказал Путин.

"В старших классах я решил, что хочу работать в органах безопасности и желательно в разведке", - рассказал президент. "Мне казалось, что это очень интересно, романтично", - признался он. "Один человек или небольшая группа может повлиять на ход целых сражений, на судьбы тысяч людей", - пояснил Путин.

Отвечая на вопрос о том, что для него есть патриотизм, президент сказал кратко: "Любовь к Родине". "Это самое главное", - убежден он.

В качестве примера Путин вспомнил о своем преподавателе в Ленинградском госуниверситете (ныне СПбГУ), профессоре Юрии Толстом, которому некоторые приписывали антисоветские взгляды. "У него был свой взгляд на вещи. Но события начала 1990-х годов показали, что он очень порядочный человек", - отметил президент.

Путин пояснил, что Толстой в те времена защищал обком партии, поскольку "прекрасно понимал, что государство, Советский Союз были таким образом сконструированы, что в основе стояла компартия, и если ее оттуда вытащить жестко, то вся конструкция развалится". "Безусловно, такие люди, как он, являются патриотами", - считает Путин.