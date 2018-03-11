Медведев признался, что очень ценит "чувство локтя" в работе с Путиным

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что очень ценит взаимное доверие, которое сложилось у них с президентом РФ Владимиром Путиным.

"[Чувство локтя], безусловно, очень важно в любой команде, а в команде президента страны, в команде людей, которые несут огромную ответственность перед народом, страной, - это важнейшее качество", - сказал председатель правительства в интервью журналисту Андрею Кондрашову в фильме "Путин", который опубликован в социальных сетях.

Медведев отметил, что у него "чувство локтя" с Путиным присутствует с момента знакомства. По мнению главы кабинета министров, "чувствовать локоть" - значит "доверять друг другу, потому что работа - это самая значимая часть жизни, которой мы занимаемся практически в режиме нон-стоп". "На таких ответственных позициях ты не можешь выключиться из материала, президент постоянно на работе", - сказал Медведев.

В фильме также приводятся высказывания главы "Роснефти" Игоря Сечина: "Я служу под руководством нашего президента почти 30 лет - с 1989 года, он организатор очень серьезный и он очень глубокий человек, который погружается в тему, выясняет все детали и только после этого принимает решения". "Не знаю ни одной ошибки, которую он бы сделал за все эти годы", - добавил глава "Роснефти". "Он очень аккуратно принимает решения, взвешенно", - подчеркнул Сечин, назвав Путина "мудрым, выдержанным и очень аккуратным".

При этом в фильме рассказывается история о несдержанности Путина, проявленной им в 1994 году в Гамбурге. "Я фактически возглавлял делегацию Петербурга в Гамбурге, я был заместителем мэра Санкт-Петербурга, а Санкт- Петербург и Гамбург - города-побратимы", - поделился воспоминаниями президент. На том мероприятии выступал тогдашний президент Эстонии Леннарт-Георг Мери, высказавшийся о "русской оккупации". "Он был главным гостем и позволил себе, на мой взгляд, абсолютно неприемлемые выражения в адрес нашей страны, поэтому я, послушав его некоторое время, решил, что достаточно, и ушел", - описал ситуацию Путин.

Очевидцы вспоминают, что при этом Путин громко хлопнул дверью. "Я не специально хлопал, там двери в два раза больше, чем в Кремле, и железные еще к тому же, как-то я так двинул и они хлопнули", - сказал глава государства. По его мнению, "когда человек выходит из себя, он проявляет слабость". "Человек в моем положении не имеет права слабость проявлять", - убежден российский лидер.