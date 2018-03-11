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Одна из первых фотокамер Leica продана на аукционе в Вене за $3 млн

Общество
11 марта, 20:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Фотоаппарат приобрел неизвестный частный коллекционер из Азии

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ТАСС, 11 марта. Одна из первых фотокамер Leica продана за рекордные для фотоаппаратов $2,976 млн на аукционе Westlicht в австрийской столице в субботу. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома на своем сайте.

"Эта рекордная цена демонстрирует продолжающийся и постоянно растущий миф бренда Leica", - приводит пресс-служба слова владельца немецкой компании Leica Camera AG Андреаса Кауфмана. По данным пресс-службы Westlicht, фотоаппарат приобрел неизвестный частный коллекционер из Азии.

Как сообщается на сайте Leica Camera AG, эта камера была создана основателем бренда Leica Эрнстом Лейтцем в 1923 году, за два года до выпуска первых серийных аппаратов Leica. Из 25 созданных тогда фотокамер только три, включая проданный экземпляр, все еще находятся в рабочем состоянии. Камера была частью коллекции американца Джеймса Джаннарда, основателя бренда спортивных очков и экипировки Oakly и производителя цифровых кинокамер RED.

По сведениям аукционного дома, на сегодняшний день это самый дорогой фотоаппарат в мире из когда-либо проданных. Предыдущий рекордсмен, другая фотокамера Leica из той же нулевой серии, была приобретена на аукционе Westlicht в 2012 году за $2,66 млн.

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