Сайт "Мосэкомониторинга" заработает с 12 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сайт "Мосэкомониторинга" возобновит работу 12 марта после полугодовой модернизации, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, в структуру которого входит "Мосэкомониторинг".

"12 марта после модернизации начинает работу новый сайт ГПБУ "Мосэкомониторинг", - сказали в пресс-службе департамента.

Сайт "Мосэкомониторинга" представляет собой портал открытых данных с автоматических станций контроля загрязнения воздуха в Москве. Он закрылся на модернизацию 11 сентября 2017 года на фоне разворачивавшегося тогда экологического скандала на юго-востоке Москвы и Московской области из-за жалоб жителей этих районов на сильный неприятный запах. Активисты трактовали закрытие портала как попытку скрыть реальные данные о качестве воздуха в столице. Обращения о возобновлении работы ресурса в мэрию направляли Greenpeace, Всероссийское общество охраны природы, Центр общественной химико-экологической экспертизы "Эхо" и политические партии.

В пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды добавили, что портал работал с конца 2007 года и за 10 лет ни разу не модернизировался. Сайт иногда работал неустойчиво, на формат предоставляемых данных неоднократно жаловались пользователи. "В условиях перехода сайтов органов власти Москвы на более современную платформу mos.ru, отсутствовала техническая возможность обеспечить бесперебойность работы сайта, созданного более 10 лет назад, без его полной модернизации", - пояснили в ведомстве необходимость модернизации.

Функционал обновленного сайта

По итогам первого этапа модернизации возобновится прямой доступ к оперативным данным со станций контроля воздуха, размещенных на территории Москвы, рассказали в пресс-службе. Этому будет посвящен специальный раздел сайта, где каждый посетитель сможет увидеть данные о содержании загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в режиме реального времени в мг/м3 и в долях от нормы (предельно допустимая концентрация - ПДК).

Из-за жалоб жителей столицы на неприятные запахи на портале будут особым образом предоставлены данные по содержанию в воздухе дурно пахнущего сероводорода. Информация будет подаваться также в натуральном выражении в мг/м3 и в доле ПДК, но в сравнении с порогом ощущения запаха человеком и уровнем, при котором начинается необратимое воздействие на здоровье людей, согласно критериям Всемирной организации здравоохранения.

Пока новый сайт "Мосэкомониторинга" будет работать в тестовом режиме, добавили в департаменте. Дальнейшая модернизация и расширение функционала портала будет проводиться без его отключения.

После окончания модернизации сайт будет содержать информацию о результатах экологического мониторинга по всем природным средам: атмосферному воздуху, водным объектам, почвам, зеленым насаждениям, уровням шума и геоэкологическим процессам. Также на портале можно будет увидеть прогноз состояния атмосферного воздуха в виде карты, результаты рейдов передвижной лаборатории и контроля уровней шума.

Дополнительно к этому в департаменте разрабатывают специальный новый раздел, посвященный метеорологическим характеристикам и условиям рассеивания выбросов на различных территориях города. В нем будут данные о температуре, давлении, скорости и направлении ветра.

"В настоящее время, до тех пор, пока сайт "Мосэкомониторинга" будет работать в тестовом режиме, мы продолжим информировать жителей, параллельно размещая новости о состоянии атмосферного воздуха на сайте департамента, а также через средства массовой информации", - процитировали в пресс-службе руководителя Департамента природопользования Москвы Антона Кульбачевского.