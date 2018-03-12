В Якутске открыли реабилитационный центр для детей с ограничениями по здоровью

ЯКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 100 коек открыли в понедельник в Якутске. Его строили с 2014 года, а финансировали за счет внебюджетных средств.

"Открытие такого реабилитационного центра является возможностью реализовать свой потенциал для детей с инвалидностью, для ребят с ограниченными возможностями, их семей. Такая практика является ориентиром и для других регионов страны. <…> Особые слова благодарности хотелось бы сказать спонсорам этого проекта - [Целевому] фонду [будущих поколений Якутии], компании "Алроса", - сказал на открытии центра замминистра труда и соцразвития РФ Григорий Лекарев.

Как отметил председатель правительства Якутии Евгений Чекин, стоимость строительства реабилитационного центра превысила 1 млрд рублей. По его словам, общая численность детей с инвалидностью в регионе составляет около 6 тыс., из них около 4 тыс. нуждаются в реабилитации. "Охват составляет лишь 50% от потребности. Введение этого уникального объекта, флагмана в этой отрасли по решению важных для нас задач - это большое событие", - отметил председатель правительства региона.

По данным регионального Минтрудсоцразвития, в 2018 году планируют охватить услугами центра около 3 тыс. детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В республике работают два реабилитационных центра для детей в Нюрбе и Нерюнгри, которые оказывают помощь 2 тыс. пациентов.

Строительство центра начали в 2014 году благодаря внебюджетным инвестициям Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия). Общая площадь реабилитационного центра составляет свыше 123 тыс. кв. м. Центр оснащен медико-реабилитационным блоком, учебными помещениями, бассейном, гостиницей на 30 мест, а также конюшней для организации иппотерапии.