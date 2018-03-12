В США судившаяся с певицей Кэти Перри монахиня скончалась во время слушаний

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Монахиня, возражавшая против продажи брошенного монастыря певице Кэти Перри, скоропостижно скончалась. Это произошло в минувшую пятницу в здании Верховного суда Лос-Анджелеса (штат Калифорния), где разбиралась исковая жалоба певицы.

Как сообщил новостной ресурс TMZ, 89-летняя монахиня Кэтрин Роуз Холцман проиграла процесс. Она явилась в суд на заседание, которое проводилось после оглашения окончательного вердикта и касалось деталей дела.

В 2015 году певица сделала заявку на приобретение у Холцман и второй монахини участка земли с виллой и примыкающим зданием монастыря, закрывшегося в 2011 году, за $14,5 млн. В дело вмешалась предприниматель Дана Холлистер, которая попыталась перекупить недвижимость. Поп-исполнительница, объединив усилия с епископатом Лос-Анджелеса, подала в суд на Холлистер. Последняя была признана виновной во вмешательство в сделку и оштрафована на $5,04 млн. $3,47 млн из этой суммы были присуждены епископату, а остальные - исполнительнице в качестве компенсации судебных издержек.

Суд также разобрался в правах собственности на недвижимость. Монахини ордена Пренепорочного Сердца Пресвятой Девы Марии владели объектом более 40 лет, но не жили в монастыре несколько лет. Суд постановил, что право распоряжаться этой недвижимостью принадлежит епископату, а не монахиням. Последние выступали за то, чтобы вилла и монастырь не достались Кэти Перри. "Мы умоляли Холлистер спасти нас, купить недвижимость. Она нас ни к чему не принуждала", - заявила Холцман телеканалу KTTV за несколько часов до своей смерти. "Я обращаюсь к Кэти Перри. Пожалуйста, прекратите. Ничего хорошего это не принесет, а только нанесет вред людям", - добавила монахиня.

Осенью 2017 года Кэти Перри вошла в первую десятку самых высокооплачиваемых исполнительниц мира по версии журнала Forbes.