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Опыт Сахалина в вопросах демографии распространят по всей стране

Общество
12 марта, 10:36 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 12, марта. /ТАСС

Местные власти отметили, что регион добился таких успехов благодаря программе социальной поддержки семей с детьми

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Опыт Сахалинской области в вопросах демографической политики распространят по всей стране, сообщил в понедельник журналистам глава Минвостокразвития Александр Галушка.

"Правительство области приняло одну из лучших региональных программ демографического развития, отработав ее с лучшими экспертами страны. В конце марта на Сахалине пройдет общероссийская конференция демографического развития Дальнего Востока, ее основным предметом станет рассмотрение опыта Сахалина. Нам очень важно, чтобы эта практика распространялась в других регионах ДФО и России в целом", - сказал министр.

По данным министерства социальной защиты Сахалинской области, демографических успехов островной регион добился благодаря мерам социальной поддержки семей с детьми. С 2015 года при рождении первого ребенка семьи, независимо от дохода, получают единовременную выплату в размере 54 тыс. 444 рублей, беременным женщинам и детям до трех лет из областного бюджета предоставляются выплаты на питание. Семьям с низкими доходами компенсируют расходы на покупку коляски и комплекта для новорожденного. Помогают власти Сахалинской области семьям с детьми и в решении наиболее сложной проблемы - жилищной.

IV Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" пройдет в Южно-Сахалинске 27-28 марта. Организаторами мероприятия выступят Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Сахалинской области.

На конференции все регионы Дальнего Востока представят утвержденные дорожные карты демографического развития на период до 2025 года. Особенностью конференции станет презентация "Национального сборника практик здоровьесбережения", который объединит лучшие практики со всей России по улучшению демографической обстановки. Подобный сборник появится в России впервые.

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