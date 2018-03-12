Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оттепель в Москве продлится несколько дней

Общество
12 марта, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

С четверга в столице начнется похолодание

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Потепление до +2 градусов в Москве во вторник сменится похолоданием до -3...-12 градусов к выходным. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра России.

Во вторник в регионе сохранится облачность, пройдут небольшие осадки. Ночью в столице -1...-3 градуса, по области до -6 градусов. Днем воздух в Москве прогреется до +2, а в Подмосковье до +3 градусов. Ветер южный 7-12 м/с. Из-за перепада температур вплоть до четверга местами возможна гололедица. Во вторник она будет сопровождаться гололедом.

В ночь на среду столбики термометров в столице опустятся до -5...-7, а по области до -9 градусов. Днем, как и накануне, ожидается 0...+2 градуса. Сохранятся облачность и небольшой снег. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

С четверга в регионе начнется похолодание. Ночью в Москве ожидается -3...-5 градусов, в Подмосковье до -8 градусов. Днем воздух в столице прогреется до -1...+1 градуса, по области до -4...+1 градуса. Пройдет небольшой, местами умеренный снегопад. Ветер южный 5-10 м/с.

В ночь на пятницу в регионе ожидается до -10...-15 градусов. Днем воздух прогреется до -5...-10 градусов. В течение суток сохранится облачность, ожидается небольшой снегопад. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/ с.

Предварительный прогноз на выходные

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, в выходные заморозки продолжатся. В ночь на субботу в регионе ожидается -15...-20 градусов и небольшой кратковременный снегопад.

Днем в субботу воздух прогреется до -7...-12 градусов. Небольшой снегопад продолжится. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В воскресенье в регионе будет на несколько градусов теплее. Ночью -9...-14, днем -3...-8 градусов. В ночь на воскресенье небольшой снегопад продолжится, но уже днем осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 5 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
2
Самолет US-Bangla Airlines потерпел крушение в Непале
3
AP: при крушении самолета в Непале погибли не менее 38 человек
4
Россияне не пострадали при крушении самолета в Непале
5
Украина хочет построить космодром на западе Австралии
6
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
7
Санкции ЕС в отношении России в связи с событиями на Украине. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама