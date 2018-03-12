Хабаровскому краю не хватает 165 млн рублей на лекарства для людей с редкими заболеваниями

ХАБАРОВСК, 12 марта. /ТАСС/. Порядка 170 жителей Хабаровского края, страдающих орфанными (редкими) заболеваниями, нуждаются в дорогостоящих лекарствах, региону на их обеспечение не хватает свыше 165 млн рублей, сообщил ТАСС министр здравоохранения края Александр Витько.

В конце февраля главный внештатный генетик Минздрава России Сергей Куцев рассказал журналистам, что некоторые регионы не исполняют свои обязательства по обеспечению пациентов с редкими заболеваниями лекарствами из перечня нозологий, по которым ответственность за обеспечение пациентов лекарствами возложили на регионы.

"В 2017 году на граждан, страдающих орфанными заболеваниями, краем было выделено 223,6 млн рублей. На 2018 год для данных категорий граждан в бюджете края предусмотрено 225 млн рублей. При этом потребность <...> на 2018 год составляет более 390 млн рублей", - сказал Витько.

Он уточнил, что больных, страдающих редкими заболеваниями, в регионе в 2017 году было меньше, в настоящее время насчитывается 173 человека.

Витько добавил, что основная проблема в обеспечении орфанных больных лекарствами - это высокая стоимость препаратов. Один такой больной обходится бюджету региона в среднем в 2,5 млн рублей в год.

"Мы обратились к губернатору края с письмом о выделении дополнительного финансирования для бесперебойного обеспечения граждан, страдающих орфанными заболеваниями",- сказал Витько. Он подчеркнул, что перебоев в обеспечении лекарствами больных в крае пока не было.