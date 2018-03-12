Кабмин предоставил инвалидам возможность проходить тесты комплекса ГТО

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство России включило лиц с ограниченными возможностями в число участников тестов комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в положение о комплексе ГТО, связанные с участием в нем инвалидов. В частности, отмечается, что такие участники смогут сами выбирать испытания из предложенного перечня. Согласно поправкам, инвалиды смогут пройти тесты на скорость, выносливость, силу, скоростно-силовые возможности, гибкость и координацию. Соответствующие центры тестирования будут обязаны обеспечить лиц с ограниченными возможностями всем необходимым для сдачи комплекса оборудованием и инвентарем.