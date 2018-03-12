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Жители Кубани смогут обменять скопившуюся мелочь на выпущенные к ЧМ-2018 монеты

Общество
12 марта, 12:58 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, марта. /ТАСС

Акция пройдет в 23 банках региона

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КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Краснодарские банки в марте проведут акцию, в рамках которой все желающие смогут обменять скопившиеся мелкие монеты на более крупные. Среди бонусов для участников акции - возможность получить выпущенные в честь предстоящего чемпионата мира по футболу памятные 25-рублевые монеты, сообщила пресс-служба Южного ГУ Банка России.

"Наверняка у многих жителей Кубани дома есть копилки с мелкими монетами. Так повелось, что монеты чаще копят и хранят дома, чем тратят. Поэтому проведение такой акции - отличный повод вернуть эти деньги в свой кошелек, а заодно пополнить мелкими монетами кассы банков. Тем более что обменять их можно будет без комиссии, а некоторые банки предложат своим клиентам приятные бонусы, в том числе "футбольные" монеты", - приводятся в сообщении слова и.о. начальника управления Валентина Тюменцева.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе, речь идет о "футбольных" монетах достоинством 25 рублей, выпущенных специально к чемпионату мира по футболу, который в этом году пройдет в России.

В акции участвуют 200 офисов 23 банков в Краснодаре и крае, и они готовят сюрпризы для участников самостоятельно. В большинстве банков-участников акция пройдет 15-16 марта, а в некоторых офисах 20-26 марта. "Условия обмена мелочи, перечень офисов, а также точные даты можно узнать непосредственно в банках, где клиент планирует совершить обмен", - отметили в пресс-службе.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут 11 городов. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня).

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