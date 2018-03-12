Эстафета флага Worldskills стартует в Испании

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Международный этап эстафеты флага Worldskills стартует в понедельник Мадриде (Испания). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе союза "Ворлдскиллс Россия".

"В течение пяти месяцев флаг побывает во всех 20 странах, которые когда-либо принимали мировые чемпионаты Worldskills, и затем будет доставлен в Россию, которая в следующем году примет мировой чемпионат Worldskills Kazan 2019", - пояснил собеседник агентства. По его словам, отправная точка международного этапа (Институт среднего образования Virgin de Paloma в Мадриде) выбрана не случайно, ведь именно здесь более полувека назад состоялся первый в истории мировой чемпионат. Планируется, что в торжественной церемонии примут участие президент Worldskills International Саймон Бартли, а также семья основателя мирового чемпионата Worldskills Альберта Видаля и представители городских властей Мадрида.

В начале августа 2018 года флаг прибудет в Россию. Старт российского этапа эстафеты начнётся в Южно-Сахалинске на национальном финале чемпионата Worldskills Russia. Он прибудет туда из Японии. Планируется, что до чемпионата мира в Казани (август 2019 года) флаг побывает во всех 85 регионах России.

О России на Worldskills

Проект по эстафете флага реализуется Россией впервые в истории движения в преддверии мирового чемпионата Worldskills Kazan 2019. Торжественная передача флага российской делегации состоялась 19 октября 2017 года на церемонии закрытия чемпионата мира в Абу-Даби.