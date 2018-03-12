Более 3 тыс. км пройдут паломники от Пскова до Екатеринбурга в память о царе Николае II

ПСКОВ, 12 марта. /ТАСС/. Более 3 тыс. км пройдут пешком российские и иностранные православные паломники от Пскова до Екатеринбурга в составе крестного хода, организованного в память о семье царя Николая II. Об этом сообщил ТАСС один из организаторов крестного хода, клирик гатчинской епархии монах Игнатий (Пашнин).

В Пскове 2 марта 1917 года последний российский император Николай II подписал манифест об отречении от престола. Тем самым в России закончилась эпоха правления династии Романовых. В 2018 году исполняется ровно 100 лет с того дня, как в Екатеринбурге вместе со свитой расстреляли последнего царя с семьей. В 2000 году Русская православная церковь канонизировала царскую семью.

"Большую часть пути мы пойдем пешком. Это 3 тыс. километров. На автобусах будем передвигаться только в крайних случаях. Люди сейчас заполняют специальные анкеты-заявки. Мы заканчиваем формировать списки. Думаю, соберем больше 50 человек", - сказал собеседник агентства.

Крестный ход в память о расстреле царской семьи Николая II отправится из Пскова в Екатеринбург 15 марта. Паломники планируют посетить Санкт-Петербург, Вологду, города и поселки Костромской, Ярославской и Кировской областей, а также Пермского края. В Екатеринбург царский крестный ход должен войти 14 июля, а завершится он 17 июля ночной литургией в екатеринбургском Храме-на-Крови.

По словам собеседника агентства, в крестном ходе примут участие и иностранные паломники. "К нам присоединились несколько жителей Сербии по благословению их епархии. Они пронесут икону Саввы Просветителя Сербии", - рассказал Пашнин.

Он также добавил, что специально для крестного хода в Уфе написали образ Казанской Божьей Матери. Икона отображает события "Смутного времени" в начале XVII века, когда формировалось народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Просвещение в походных условиях

По словам Игнатия, во время крестного хода паломники планируют посещать храмы и монастыри, которые будут попадаться на пути их следования, а также делать остановки на молебен. Кроме того, участники царского крестного хода намерены организовывать показы документального фильма "Раскаленный Хаос" режиссера Сергея Дебижева, который сняли специально к 100-летию Октябрьской революции, он рассказывает о событиях того времени в формате хроники.

Как пояснил ТАСС организатор крестного хода, демонстрировать фильм паломники будут для жителей деревень на большом экране, который возьмут с собой в дорогу. "Соберемся полукругом вокруг телевизора, посмотрим фильм, обсудим. А в крупных городах нам помогут кинотеатры и дома культуры. Они готовы предоставить нам свои залы", - сказал Пашин.