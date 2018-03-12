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Свыше 35 тыс. пожилых москвичей решили участвовать в проекте "Активное долголетие"

Общество
12 марта, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

По словам мэра, проект собрал участников "за считанные недели", начали формироваться сотни первых кружков

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Более 35 тыс. пожилых москвичей на данный момент изъявили желание участвовать в пилотном проекте "Активное долголетие", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Выступая в понедельник на международном форуме "Активное долголетие Москвы - 2018", он напомнил, что всего лишь несколько недель назад правительством Москвы было принято постановление о реализации пилотного проекта по вовлечению людей старшего поколения в активную жизнь.

"Мы выделили необходимые финансовые ресурсы, создали организационную сеть, начали запись желающих участвовать в проекте "Активное долголетие". Мы собрали заявки от тысяч учреждений и организаций, которые хотят участвовать в этом проекте, на пяти тысячах площадках создали потенциальную сеть, таким образом, чтобы она была максимально близко, в шаговой доступности от москвичей. Мы открыли запись, и сегодня уже больше 35 тыс. записались в эту систему, начали формироваться сотни первых кружков. Это сделано буквально за считанные недели", - сказал Собянин.

Он отметил, что москвичи, представляющие старшие поколения, становятся все более и более активными. "В наших центрах социального обслуживания мы создали условия, где можно заниматься в кружках, общаться друг с другом. Видим, как год от года количество людей, которые хотят вместе проводить время, активно заниматься, становится все больше и больше. Наши помещения центра социального обслуживания стали тесными для этого, они не могут вместить в себя огромное количество желающих", - отметил мэр Москвы.

В связи с этим, по его словам, и возникла идея масштабного проекта "Активное долголетие". Мэр подчеркнул, что пожилым москвичам требуется самая разнообразная помощь: от социальной поддержки до качественной медицинской помощи. "Это огромные системные задачи, которыми мы должны постоянно заниматься", - сказал Собянин.

В ходе форума он поддержал предложение о привлечении в реализацию проекта "Активное долголетие" помимо бюджетных и некоммерческих организаций коммерческие структуры.

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