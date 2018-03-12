В Думе назвали законопроект Путина тонкой настройкой антикоррупционного законодательства

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президентский законопроект об уголовной ответственности за злоупотребления при госзакупках и подкуп работников контрактных и закупочных служб является тонкой настройкой антикоррупционного законодательства. Такое мнение высказал журналистам зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя внесенную в понедельник инициативу главы государства.

"Внесенный Владимиром Путиным законопроект является ярким свидетельством твердых намерений развивать антикоррупционное законодательство, делать его тонкую настройку", - сказал парламентарий, слова которого приводит пресс-служба "Единой России".

По его мнению, предложенная президентом инициатива направлена на "максимальное исключение любой возможности для совершения правонарушений, влекущих ответственность в первую очередь должностных лиц, наделенных властными полномочиями, и тех, кто владеет полномочиями заказчика, но при этом должностными лицами не является". "Законопроект делает невыгодным совершение коррупционного преступления ни лицами с должностными полномочиями и преференциями, ни теми, кто может их подвигнуть к решению тех или иных вопросов и кто участвует в контрактных схемах", - пояснил депутат.

Кроме того, законопроект призван пресечь ситуации, когда непорядочные граждане "хотят решить свой вопрос посредством провокации взятки, то есть создать такие условия, при которых должностное лицо не сможет им отказать из-за того, что они в противном случае смогут заявить о вымогательстве взятки", отметил Выборный. В целом он охарактеризовал президентский проект закона как логическое развитие антикоррупционного законодательства, "того вектора, который был определен в том числе в послании президента Федеральному собранию".