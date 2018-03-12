В РПЦ считают, что передача Сампсониевского собора в Петербурге происходила без нарушений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Передача Сампсониевского собора в Санкт-Петербурге в пользование Русской православной церкви была проведена без нарушений законодательства. Такое мнение высказали в понедельник в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

Ранее в понедельник комиссия управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу признала незаконной передачу в безвозмездное пользование на 49 лет РПЦ Сампсониевского собора, который был заложен Петром Великим в честь победы России над шведами под Полтавой в 1709 году. Комиссия не стала выдавать предписание городскому комитету имущественных отношений на устранение нарушений, поскольку на данный момент они уже устранены.

"При передаче комплекса зданий Сампсониевского собора не было допущено нарушений ни федерального закона 327 "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной и муниципальной собственности", ни тем более требований антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

Также в Санкт-Петербургской митрополии отметили, что "никакие изменения в договор комитета имущественных отношений о передаче Сампсониевского собора не вносились", "так как сам договор полностью соответствует действующему законодательству". При этом говорится, что комитет внес уточнения в собственное распоряжение.

О проверке УФАС

Управление проверяло законность передачи собора по заявлению депутата Законодательного собрания города Максима Резника. Как утверждает депутат, договор о передаче собора городской комитет имущественных отношений заключил не с Санкт-Петербургской епархией РПЦ, а с приходом Сампсониевского собора, то есть с другим юридическим лицом.

В ходе заседания комиссии УФАС в понедельник представитель комитета имущественных отношений города сообщила, что в документы о передаче объекта "внесены соответствующие изменения, в данном случае отсутствует предмет обсуждения". Как пояснила представитель, договор был изначально заключен с приходом, поскольку имущество - музейные предметы - передавались приходу, который и осуществляет их хранение, а "епархия является централизованной организацией для прихода". В дальнейшем собор и музейные ценности в любом случае были бы переданы непосредственно приходу, пояснила она.

Представитель заявителя при этом сообщил, что поскольку нарушение на момент заключения договора было, то действия комитета стоит признать незаконными.

История вопроса

Передача собора проходила под пристальным вниманием городских градозащитников и депутатов. После передачи объекта церкви депутат городского парламента Борис Вишневский обратился в профильный комитет с просьбой провести в Сампсониевском соборе проверку состояния иконостаса из липового дерева и 68 икон.

Результаты проверки выявили на иконах центрального иконостаса мелкие сколы, царапины, а также подтеки. При этом в петербургской митрополии ранее ТАСС сообщали, что следят за состоянием икон собора, и представитель музея вместе с настоятелем собора дважды в неделю осуществляет осмотр живописи и составляет об этом соответствующие акты.

Сампсониевский собор входил в комплекс Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" с 1984 года и в феврале 2017 года был передан в безвозмездное пользование РПЦ. Новый владелец обязался совместно с комплексом музея- памятника следить за сохранностью 141 предмета Музейного фонда РФ. Собор - первый храм-памятник в честь победы русского оружия. Он был основан Петром I в 1710 году в честь победы под Полтавой, одержанной в день памяти святого Сампсония Странноприимца.