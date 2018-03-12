В Мадриде стартовал международный этап эстафеты флага WorldSkills

МАДРИД, 12 марта. /ТАСС/. Международный этап эстафеты флага WorldSkills стартовал в понедельник в испанской столице. Проект реализуется Россией в преддверии мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

За 5 месяцев флаг побывает во всех 20 странах, которые когда-либо принимали WorldSkills. Отправная точка международного этапа выбрана не случайно. Именно здесь более полувека назад состоялся первый в истории мировой чемпионат. В церемонии приняли участие президент WorldSkills International Саймон Бартли, министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов, а также семья основателя мирового чемпионата WorldSkills Альберта Видаля и представители испанских властей.

В начале августа 2018 года флаг вернется в РФ. Старт российского этапа эстафеты начнется в Южно-Сахалинске на Национальном финале чемпионата WorldSkills Russia. Он прибудет туда из Японии. Планируется, что до чемпионата в Казани флаг побывает во всех 85 регионах России.

Проект "Эстафета флага WorldSkills" состоится впервые в истории движения. Инициативу оргкомитета по подготовке и проведению мирового чемпионата в Казани единогласно поддержали руководство WorldSkills International и официальные представители стран-участниц.

Торжественная передача флага российской делегации состоялась 19 октября 2017 года на церемонии закрытия чемпионата мира в Абу-Даби. На следующий день флаг приземлился в Сочи. 21 октября 2017 года его встретили на центральной сцене XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов. 17 декабря 2017 года флаг отправился на международную космическую станцию с космодрома Байконур.

Worldskills

Как отметил генеральный директор союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Роберт Уразов, "Испания является родоначальницей - вместе с Португалией - этого движения, и первый чемпионат состоялся в Мадриде". "Эстафета флага - это такая дань памяти тем чемпионатам, которые проходили, с одной стороны, в этих городах, а с другой - привлечение внимания молодежи к проблематике по своему профессиональному выбору и повышение профессионализма", - уточнил он.

"Испания и Португалия сильно связаны как экономики, но у них не существовало до возникновения WorldSkills системы, которая создавала бы одинаковые стандарты, требования к рабочим, а появление чемпионата стало первым шагом в этом направлении", - объяснил Уразов. "Мы продвигаем профессиональное образование, и логика в том, что каждый человек должен и мог бы получить профессию", - сказал он.

"Любой вид деятельности, который можно описать профессионально, потенциально может быть в компетенции WorldSkills, но мы отбираем те, которые в большей степени влияют на экономику, - отметил гендиректор союза. - Порядка 50 профессий для нас являются приоритетными, начиная от строительных и заканчивая творчеством и дизайном". По его словам, "самые массовые соревнования - это повара, кондитеры, автомеханики и сварщики".

Министр по делам молодежи и спорту Татарстана подчеркнул, что "впервые в истории движения WorldSkills флаг побывает во всех странах, где были проведены чемпионаты". По словам Леонова, символично, что эстафета начинается в Испании, где в середине прошлого века было проведено первое международное соревнование по профессиональной подготовке. "Мы начинаем эту чудесную традицию и надеемся, что страны - организаторы будущих чемпионатов продолжат ее", - добавил он.

Как отметил министр, "у движения WorldSkills длинная и славная история, к которой Россия присоединилась в 2012 году". "Это был исторический шаг для миллионов молодых людей", - считает он. По его словам, Казань серьезно готовится к принятию WorldSkills. "Мы приложим все необходимые усилия, чтобы быть уверенными в том, что все участники и гости чувствуют себя комфортно", - заверил Леонов.

Чемпионат в России

WorldSkills - конкурсы профессионального мастерства для молодежи в возрасте до 25 лет. Эти соревнования также называют "олимпиадой среди тех, кто умеет работать руками" или "чемпионатом рабочих профессий". В рамках WorldSkills молодые специалисты демонстрируют навыки в различных профессиях (компетенциях): строительных технологиях, творчестве и дизайне, информационных, коммуникационных, производственных и инженерных технологиях, робототехнике, сфере услуг, транспорте, ветеринарии и прочих.

Под эгидой некоммерческой организации WorldSkills International раз в два года проводятся международные соревнования. Победители чемпионатов получают золотые, серебряные и бронзовые награды, при этом в каждой дисциплине судьи могут выбрать как одного, так и нескольких обладателей наград любого достоинства.

Россия получила право на проведение 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills по итогам голосования Генеральной Ассамблеи WorldSkills International в Сан-Паулу (Бразилия) 10 августа 2015 года. Казань выиграла данное право, опередив Париж и Шарлеруа (Бельгия).

Чемпионат состоится в Казани в августе будущего года. Более 1,5 тыс. молодых профессионалов из порядка 70 стран мира будут соревноваться по более чем 50 компетенциям. Оценивать их будут тысяча экспертов. Соревнования пройдут на базе международного выставочного центра "Казань Экспо".