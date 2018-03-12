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Минпромторг: Росатом обладает потенциалом для развития медицинского направления

Общество
12 марта, 22:50 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 12, марта. /ТАСС

Замминистра промышленности и торговли отметил, что отдельные проекты доклинических и клинических исследований и разработки лекарственных препаратов финансируются в рамках госпрограммы

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УЛЬЯНОВСК, 12 марта. /ТАСС/. Госкорпарация "Росатом" обладает необходимым потенциалом для развития медицинского направления в своей деятельности. Такое мнение высказал в понедельник на заседании экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

"У Госкорпорации "Росатом" есть все возможности в будущем активно развивать медицинское направление, активно позициионировать себя, учитывая, что здесь нельзя рассчитывать только на российский рынок. Российский рынок не такой большой (с точки зрения реализации проектов в этой области), потому что они все, как правило, капиталоемкие", - сказал он.

Цыб уточнил, что российский рынок может выступить драйвером в этой сфере, но изначально все проекты должны быть ориентированы на экспорт. "Это тоже вкладывается в стратегию Росатома, который активно позиционирует себя на внешних рынках и в других промышленных сегментах, где речь идет о создании ядерной энергетики в целом", - добавил он.

Замминистра отметил, что в рамках государственной программы финансируются отдельные проекты доклинических и клинических исследований и разработки лекарственных препаратов. "В этой части у нас более 20 проектов с общим объемом финансирования где-то порядка 1 млрд рублей", - подчеркнул он.

Госкорпорация "Росатом" (полное название - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом") является крупнейшей в России генерирующей компанией, которая обеспечила по итогам 2017 года 202,868 млрд кВт.ч электроэнергии (или 18,9% от общей выработки в стране). В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, суперкомпьютеры и программное обеспечение, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Корпорация объединяет свыше 300 предприятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот.

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