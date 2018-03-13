Развитие социальных лифтов станет ключевой темой форума "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Более 6 тыс. человек примут участие в дискуссиях о развитии социальных лифтов в ходе форума "Россия - страна возможностей", который открывается в Москве во вторник.

"С 13 по 15 марта в Москве в 75-м павильоне ВДНХ пройдет форум "Россия - страна возможностей". Его работа будет посвящена развитию системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов", - сообщили ТАСС организаторы форума.

Форум и платформа

Организаторы уточнили, что на форуме "Россия - страна возможностей" соберутся участники 13 проектов открытой платформы, которая также называется "Россия - страна возможностей". Платформа была создана по инициативе президента Владимира Путина.

Линейка проектов платформы рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. Все проекты платформы реализуются при участии авторитетных наставников и обеспечивают преемственность лучших управленческих практик и связь поколений. В настоящий момент в состав платформы входит 13 проектов.

Проекты делятся на несколько условных групп. Для школьников и студентов - это конкурсы "Мой первый бизнес", "РДШ - территория самоуправления", "Я - профессионал", "Управляй!" и "Профстажировки". Для молодых специалистов и бизнесменов - "Молодые профессионалы", "Абилимпикс", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", "Бизнес-навигатор МСП" и "Мастера Сибири". Для управленцев - конкурс "Лидеры России", а также проекты социальной направленности "Хочу делать добро", "Благодарю".

Программа дня

По данным организаторов, на форум приедут со всей страны - это творческая молодежь, активисты школьного самоуправления, волонтеры, лидеры молодежных НКО, начинающие предприниматели и состоявшиеся специалисты из разных сфер.

"Организаторы проектов открытой платформы "Россия - страна возможностей" подготовили для участников насыщенную деловую программу. Ее мероприятия охватят такие ключевые темы, как государство и институты в современном мире, внедрение новых технологий, управление и лидерство, предпринимательство и стартапы, исторические ценности, социальные инициативы и волонтерство, творчество и креативные индустрии, саморазвитие, профессиональный рост и карьера, семья, здоровье", - сообщили организаторы.

В первый день форума для участников пройдет экскурсионно-образовательная программа на 25 инновационных и образовательных площадках Москвы и Московской области, еще 27 площадок будут задействованы для культурной программы, сообщили организаторы.

Гости

14 марта вся работа форума пройдет на ВДНХ. Перед участниками форума выступят руководители федеральных органов власти, главы регионов, представители госкорпораций и бизнеса. В частности, ожидается, что на площадках форума выступят министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, помощник президента России Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин.

Участники форума ждут президента фонда "Сколково" Виктора Вексельберга, генерального директора Росатома Алексея Лихачева, главу Роскосмоса Игоря Комарова, председателя Совета директоров "Тинькофф Банк" Олега Тинькова, а также топ-менеджеров Mail.Ru Group, "Лаборатории Касперского", Ростелекома и "Яндекса".

Еще одним событием 14 марта станет награждение 250 победителей и призеров национальной олимпиады для студентов "Я - профессионал" и 100 лучших участников конкурса бизнес- проектов среди старшеклассников "Мой первый бизнес".

В заключительный день форума, 15 марта, на площадках выступят первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, президент - председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф.

"Наряду с деловой программой для участников запланированы ознакомительные экскурсии на предприятия и в офисы крупных компаний, а также посещение театров и музеев. Всего в программе форума - более 40 мероприятий, в том числе выставки, лекции, мастер-классы, презентации наиболее интересных кейсов участников, выступления наставников", - сказали организаторы.