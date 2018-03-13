Власти Якутии разработали региональную дорожную карту демографической политики

ЯКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Численность населения Якутии может вырасти до 1 млн человек благодаря реализации в регионе концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года. Региональную дорожную карту демографической политики представят в апреле на Сахалине на IV Всероссийской конференции демографического развития Дальнего Востока, сообщил ТАСС во вторник заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Якутии Савва Михайлов.

План мероприятий направлен на улучшение демографических показателей, в том числе повышение рождаемости, снижение смертности и повышение ожидаемой продолжительности жизни. "В первую очередь, это увеличение показателя суммарного коэффициента рождаемости до 2,29 к 2025 году (в 2017 году - фактически 1,97). Во-вторых, это увеличение численности населения до миллиона человек (с 964,3 тыс. чел. в 2018 году)", - сказал Михайлов.

Он добавил, что в министерстве разработали план мероприятий по реализации концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года в Якутии. По предварительным расчетам, потребность в дополнительном финансировании плана мероприятий превышает 34 млрд рублей.

По словам заместителя министра, в Якутии наблюдается стабильная демографическая ситуация: за 2010-2016 годы в республике естественный прирост сохранился и вырос (с 7,0 до 7,6 промилле), что связано со снижением уровня смертности (с 9,8 до 8,4 промилле). "На стабильность демографической ситуации в Республике Саха (Якутия) повлияли государственные меры, направленные на социальную поддержку семей с детьми и проводимой в республике работы семейной политики по повышению статуса института семьи и семейных ценностей среди населения республики", - отметил Михайлов.

Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" состоится в Южно-Сахалинске 3-4 апреля. Все регионы Дальнего Востока представят утвержденные дорожные карты демографического развития, разработанные в рамках концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года.