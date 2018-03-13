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Скворцова сообщила о выделении средств на улучшение медпомощи в небольших поселениях

Общество
13 марта, 9:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Министр здравоохранения отметила, что деньги пойдут на создание сельских врачебных амбулаторий и приобретение мобильных комплексов для проведения диагностики

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Средства на решение основных задач по улучшению медпомощи в небольших населенных пунктах и малых городах, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, выделили. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова после посещения Смидовичской районной больницы в Еврейской АО во вторник.

"В настоящее время вышло несколько платформенных документов правительства в решении задач, которые поставлены президентом в послании. Ресурсы направляются на создание стационарных ФАПов в те регионы, где это необходимо, и сельских врачебных амбулаторий, на приобретение мобильных комплексов диагностических, опять-таки, в те территории, где это необходимо, есть территории, населенные пункты с низкой численностью населения. И, безусловно, будут развиваться и детские поликлиники в малых городах. Поэтому на эти цели выделены средства", - сказала Скворцова.

Она добавила, что средства выделили также на паллиативную медицину (область здравоохранения, призванная улучшить качество жизни пациентов с опасными для жизни заболеваниями - прим. ТАСС). В частности, на создание паллиативных коек, обеспечение обезболивающими и дыхательными аппаратами, в том числе на дому.

Министр здравоохранения РФ во вторник находится с рабочим визитом в Еврейской АО.

Президент РФ в послании Федеральному собранию 1 марта заявил, что нужно обеспечить шаговую доступность первичного звена здравоохранения. Глава государства отметил, что в течение 2018-2020 годов необходимо открыть в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек фельдшерско-акушерские и врачебные амбулаторные пункты, а для населенных пунктов, где проживают менее 100 человек, организовать мобильные медицинские комплексы, приобрести автомобили с повышенной проходимостью с диагностическим оборудованием.

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Еврейская автономная область Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
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