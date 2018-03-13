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Врачей Геленджика обучат английскому языку в преддверии ЧМ-2018

Общество
13 марта, 10:33 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 13, марта. /ТАСС

Занятия для врачей, фельдшеров и диспетчеров будут проходить в течение нескольких месяцев два раза в неделю

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КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Медицинские работники начали изучать английский язык перед приемом иностранных гостей на чемпионате мира по футболу. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

"Медицинские работники курорта готовятся к приему иностранных пациентов в дни проведения мундиаля: теперь, помимо выездов на вызовы, оказания медицинской помощи, они посещают занятия по английскому языку", - говорится в сообщении.

Основной упор на занятиях делается на разговорную речь и понимание английского языка на слух. Врачи, фельдшеры и диспетчеры будут заниматься в течение ближайших месяцев два раза в неделю.

"Мы надеемся, что такой экспресс-курс поможет нашим врачам улучшить знание языка, вспомнить основные фразы, забытые со школьных или студенческих лет, необходимые им для работы с иностранными спортсменами и туристами. Кроме того, помощь в дни чемпионата мира бригадам скорой медицинской помощи будут оказывать десять волонтеров, свободно владеющие английским языком", - приводит пресс-служба слова главного врача скорой медицинской помощи Геленджика Карена Согомоняна.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи примут 11 городов. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня). Кроме того, на тренировочных базах в Сочи, Анапе, Геленджике и Краснодаре будут размещаться национальные сборные.

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