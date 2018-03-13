СМИ: в Канаде перепутали бельгийский флаг с немецким во время визита короля Бельгии

ТАСС, 13 марта. Власти Канады установили немецкий флаг вместо бельгийского во время визита короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды в Оттаву. Об этом сообщила во вторник национальная телерадиокорпорация CBC.

"Пока мы готовились к церемонии посадки деревьев на территории резиденции канадского генерал-губернатора, до нашего сведения было доведено, что произошло недоразумение с флагом. Мы немедленно исправили ситуацию, до прибытия королевской четы на церемонию", - приводит CBC слова пресс-секретаря резиденции.

"Упс, ошибочка. Канадцы украсили немецким флагом дерево, которое бельгийская королева Фабиола посадила в Оттаве в 1977 году во время первого бельгийского государственного визита в Канаду. Когда бельгийские журналисты указали канадцам на ошибку, те поняли и быстро исправили ее", - прокомментировал первым заметивший недоразумение журналист бельгийской газеты Nieuwsblad Вим Дехандшуттер в Twitter.

[VIDEO] Oeps, foutje. Canadezen signaleren boom die koningin Fabiola in 1977 heeft geplant in Ottawa tijdens eerste Belgisch staatsbezoek met Duits(!) vlagje. Nadat Belgische media hen daar attent op maken, grijpen ze in. #BelCan2018 pic.twitter.com/fHUqw7six0 — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 12 March 2018

Как добавляет CBC, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс остался не в восторге от ошибки канадской стороны.

Флаги Бельгии и Германии имеют сходную цветовую гамму - черную, красную и желтую полосы. Однако на бельгийском они расположены вертикально, а на немецком - горизонтально.

По сведениям CBC, во время визита в Канаду король и королева Бельгии также намерены посетить Торонто и Монреаль.