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СМИ: в Канаде перепутали бельгийский флаг с немецким во время визита короля Бельгии

Общество
13 марта, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Немецкий флаг был размещен на дереве, которое в 1977 году в Оттаве посадила королева Бельгии Фабиола

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ТАСС, 13 марта. Власти Канады установили немецкий флаг вместо бельгийского во время визита короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды в Оттаву. Об этом сообщила во вторник национальная телерадиокорпорация CBC.

"Пока мы готовились к церемонии посадки деревьев на территории резиденции канадского генерал-губернатора, до нашего сведения было доведено, что произошло недоразумение с флагом. Мы немедленно исправили ситуацию, до прибытия королевской четы на церемонию", - приводит CBC слова пресс-секретаря резиденции.

"Упс, ошибочка. Канадцы украсили немецким флагом дерево, которое бельгийская королева Фабиола посадила в Оттаве в 1977 году во время первого бельгийского государственного визита в Канаду. Когда бельгийские журналисты указали канадцам на ошибку, те поняли и быстро исправили ее", - прокомментировал первым заметивший недоразумение журналист бельгийской газеты Nieuwsblad Вим Дехандшуттер в Twitter.

Как добавляет CBC, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс остался не в восторге от ошибки канадской стороны.

Флаги Бельгии и Германии имеют сходную цветовую гамму - черную, красную и желтую полосы. Однако на бельгийском они расположены вертикально, а на немецком - горизонтально.

По сведениям CBC, во время визита в Канаду король и королева Бельгии также намерены посетить Торонто и Монреаль.

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Филипп (король Бельгии)
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