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В Дагестане установят первый в регионе автоматический наружный дефибриллятор

Общество
13 марта, 12:17 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 13, марта. /ТАСС

В республике также пройдет мастер-класс "Как пользоваться автоматическим наружным дефибриллятором" для всех желающих

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МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Первый в республике автоматический наружный дефибриллятор установят 14 марта в Дагестанском государственном медицинском университете (ДГМУ). Об этом сообщила ТАСС во вторник руководитель пресс-службы вуза Камила Рагимханова.

"Автоматический наружный дефибриллятор установят в Дагестанском государственном медуниверситете 14 марта 2018 года. Аппарат будет расположен на здании административного корпуса ДГМУ на центральной площади Махачкалы. Его использовать смогут и лица без медицинского образования", - сказала Рагимханова.

"Автоматические наружные дефибрилляторы установлены в местах массового скопления людей в крупных городах России. За границей они спасают жизни тысячам людей, которые при остановке сердца просто не дожили бы до приезда скорой помощи. В Дагестане нет ни одного такого аппарата. Поэтому принято решение о его установке на здании ректората вуза", - цитирует Рагимханова ректора ДГМУ Сулеймана Маммаева.

"От внезапной остановки сердца в России умирают порядка 250 тысяч человек в год. Дефибрилляторы в местах большого скопления людей могут помочь спасать тех людей, которые могут не дождаться врачей скорой помощи", - сказала руководитель пресс-службы ДГМУ. Она добавила, что в рамках мероприятия для всех желающих пройдет также мастер-класс "Как пользоваться автоматическим наружным дефибриллятором".

Дагестанский государственный медицинский институт (ныне университет - прим. ТАСС) был создан в 1932 году. В настоящее время в вузе обучаются более 5 тыс. студентов, среди них более 100 иностранцев из 12 стран. В университете работают более 700 преподавателей, в том числе 66 профессоров, 179 доцентов, 418 кандидатов медицинских наук, 116 докторов медицинских наук. В ДГМУ 5 факультетов (лечебный, стоматологический, педиатрический, фармацевтический и медико- профилактический), широкая сеть клинических баз всех профилей (более 40), а также более 75 кафедр.

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