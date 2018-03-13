Глава Северной Осетии считает необходимым решить вопрос централизованной закупки лекарств

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил правительству республики в 2018 году решить вопрос централизованной закупки лекарственных средств и изделий медназначения.

"Для исключения многочисленных злоупотреблений при закупках лекарственных средств впервые организована совместная закупка препаратов для медицинских организаций. Однако стоит признать, что еще не удалось полностью реализовать этот процесс. Поручаю правительству республики в 2018 году решить вопрос централизованной закупки лекарственных средств и изделий медназначения", - сказал Битаров во вторник в докладе-послании парламенту региона.

По его словам, в настоящее время пациенты, страдающие сахарным диабетом, обеспечены инсулином, а для детей препараты закупаются в полном объеме по персональному назначению и конкретным торговым наименованиям.

"Больницы республики обеспечены всеми жизненно необходимыми лекарствами", - сказал он.

Ввод долгостроев, бесплатное обучение медиков

За счет средств республиканского бюджета завершили строительство онкологической поликлиники во Владикавказе, начатое 10 лет назад. В текущем году ее оснастят современным медицинским оборудованием на 100 млн рублей. "Это благодаря гранту, который предоставлен республике по результатам эффективности деятельности исполнительной власти в 2016 году", - сказал глава республики.

В этом году завершится и ремонт корпусов Алагирской и Правобережной центральных районных больниц. Он проводится за счет средств Резервного фонда президента России. Еще почти 65 млн рублей республика получила на дооснащение материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений.

Также благодаря новой противошоковой операционной в республиканской клинической больнице и сосудистому центру за год удалось спасти более 3 тыс. жизней. Кроме того, на 63 млн рублей приобрели современное оборудование для оснащения реанимаций, что кардинально усилило экстренную службу. На 40% обновлен автопарк скорой помощи, отмечается в послании.

В Северо-Осетинском медицинском колледже впервые за 10 лет провели набор учащихся после 9 классов. Также для повышения квалификации работников здравоохранения организовано бесплатное обучение, которое уже прошли более 800 врачей.

Глава региона также поручил правительству республики в 2018 году внедрить информатизацию в системе здравоохранения, которая так и не была реализована во время модернизации 2011-2013 годов, и проект "Бережливая поликлиника" во всех поликлиниках республики.

"В своем послании президент России Владимир Путин поручил обеспечить доступность медицинской помощи в малонаселенных пунктах. По такому принципу мы идем уже второй год. Для этого закуплены 50 единиц специального транспорта. Теперь медицинская помощь должна приходить даже в самые отдаленные села республики", - сказал Битаров.

Он поручил правительству с администрациями местного самоуправления составить график посещения врачами всех малонаселенных пунктов и довести расписание до каждого жителя.